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睿盛銀行給予美股增持評級 黃金急升後仍吸引

睿盛銀行發表2月份市場報告，於美股方面，睿盛指出美股近期受中國人工智能軟件DeepSeek，引起對美國於科技板塊主導地位的懷疑，以及美國總統特朗普於關稅政策的反覆轉變，令美股市場受挫及投資環境更艱巨，但市場已很快消化及趁低吸納。睿盛認為，美股於過去兩年表現強勁，今年亦可預期上漲，但出現輕微調整屬正常，同時料今年美股價格波動較去年大，因美國政策為不可預測。

睿盛對於美股給予「增持」評級，並列出三大利好因素，稱因經濟表現強勁、潛在的減稅及監管政策鬆綁，以及公司盈利的前景良好。而三大下行因素則為，估值增加、地緣政治風險增及特朗普政策的不穩定性。

黃金方面，睿盛稱美國公布關稅政策影黃金價格後，作為最大的黃金期貨交易所的紐約商品交易所，該所期貨成交量亦於短期內大幅上升。睿盛續指，今年初因於特朗普政策不確定性而表現強勁，另外實質利率下跌以及弱美元下，增加投資者對黃金的需求，睿盛亦認為黃金可作為投資組合的防守性及多元化資產，即使近期強勁升幅之下，仍認為黃金仍吸引。

睿盛銀行首席投資官Felix Brill表示，目前因關稅政策的不確定性，對於公司投資信心的影響尚待確認，而中小型美國公司的營運環境轉好，加上股票市場對於新關稅政策僅更快地就消化。他續指，基於市場的韌性，給予美股中型股「增持」評級。

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