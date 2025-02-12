領展（0823）今天假黃大仙中心舉行「領展新春開市吉日暨商戶春茗」活動，約300名來自超過100家領展商戶的代表應邀參與，與領展管理團隊共慶乙巳蛇年。該集團行政總裁王國龍、首席財務總裁黃國祥、首席營運總裁卓格理及香港租賃董事總經理霍業生出席並主持揭幕儀式。
領展在活動中重申，希望藉着今次活動，在香港持續充滿挑戰的零售環境下，表達對商戶的支持，共同應對當前零售業極具挑戰的市場環境。王國龍表示，今年活動的參與人數更是歷年來最多，充分展現領展與商戶之間的深厚夥伴關係。他們衷心感謝每一位商戶在過去一年對領展的支持與信任。香港零售業持續面臨挑戰，零售銷售總額在過去十個月均按年錄得負增長。他們深知商戶所面對的壓力，以及在這段時期有需要給予支持，因此我們將繼續專注於生活必需品零售，發揮資產管理實力，抗衡逆境，與商戶共渡時艱。
領展首席營運總裁卓格理表示：「香港零售業持續面對銷售外流的影響，消費者除了轉向網上購物，還流向香港以外的市場消費，例如深圳。此外，不斷上漲的營運成本及人手短缺，進一步擠壓商戶的利潤空間。領展將致力與商戶緊密合作，支持他們應對各項挑戰，希望零售業能以全新的動力和抗逆力迎接蛇年，面對任何環境都能取得成功。」
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