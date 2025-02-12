領展在活動中重申，希望藉着今次活動，在香港持續充滿挑戰的零售環境下，表達對商戶的支持，共同應對當前零售業極具挑戰的市場環境。王國龍表示，今年活動的參與人數更是歷年來最多，充分展現領展與商戶之間的深厚夥伴關係。他們衷心感謝每一位商戶在過去一年對領展的支持與信任。香港零售業持續面臨挑戰，零售銷售總額在過去十個月均按年錄得負增長。他們深知商戶所面對的壓力，以及在這段時期有需要給予支持，因此我們將繼續專注於生活必需品零售，發揮資產管理實力，抗衡逆境，與商戶共渡時艱。

領展首席營運總裁卓格理表示：「香港零售業持續面對銷售外流的影響，消費者除了轉向網上購物，還流向香港以外的市場消費，例如深圳。此外，不斷上漲的營運成本及人手短缺，進一步擠壓商戶的利潤空間。領展將致力與商戶緊密合作，支持他們應對各項挑戰，希望零售業能以全新的動力和抗逆力迎接蛇年，面對任何環境都能取得成功。」

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