調查顯示，淨7%的受訪者表示，計劃在2025年增加對以中國為主基金的配置(包含所有策略)。雖然這個勢頭不慍不火，但這與2024年的情况截然相反，當時17%的受訪者削減了此類投資。2023年更加糟糕，42%的受訪者從中國的對冲基金中撤出資金。

該調查於12月和1月進行，調查對象為負責對冲基金全球1.4萬億美元投資的229名資產配置者。此前，中國政府推出刺激措施振興經濟，提振資本市場，MSCI中國指數自8月份以來上漲了20%以上。

報道指，法巴亞太區機構經紀服務主管Nick Silver在談到先前的拋售時表示，投資者認為，市場情緒已經變得過於消極。這使得在中國開展新投資變得更具吸引力和說服力。2024年的表現支持了進一步的配置。

超過一半的調查受訪者位於美洲。2008年金融危機之後，養老金、捐贈基金和基金會等北美機構推動了大量新資本流入全球產業。進一步觀察會發現，這些投資者仍然遠離或減少配置專注於中國股票看漲和看跌押注的對冲基金。

其他報道

小額包裹關稅豁免取消 Temu、Shein美國銷售額下降

軟銀第三季轉蝕 受願景基金拖累

全日沽空金額增35% 美團沽空增1.8倍 盈富街貨兩個月高

領展今舉辦春茗活動與商戶同慶新春開市 王國龍重申對商戶支持

北水轉買入 恒指收市升563點 成交2871億創4個月高 科指未破上日高位 古茗倒跌

PapaHome淘寶家具實體店下周六開幕 選址中港城 料創100個就業機會

瑞銀：DeepSeek推動中國股市上升 才完成一小半

中芯：國際政策不穩定及國內消費刺激 將下半年需求提前

Baleno母企德永佳：美對華加徵關稅不會直接影響集團業務

David Webb撰文指日益病重 個人網站將有序關閉