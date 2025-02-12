彭博社引述法巴一項調查報道，在過去兩年從中國的對冲基金撤出資金後，一些全球投資者現在再次對這些基金產生興趣。
調查顯示，淨7%的受訪者表示，計劃在2025年增加對以中國為主基金的配置(包含所有策略)。雖然這個勢頭不慍不火，但這與2024年的情况截然相反，當時17%的受訪者削減了此類投資。2023年更加糟糕，42%的受訪者從中國的對冲基金中撤出資金。
該調查於12月和1月進行，調查對象為負責對冲基金全球1.4萬億美元投資的229名資產配置者。此前，中國政府推出刺激措施振興經濟，提振資本市場，MSCI中國指數自8月份以來上漲了20%以上。
報道指，法巴亞太區機構經紀服務主管Nick Silver在談到先前的拋售時表示，投資者認為，市場情緒已經變得過於消極。這使得在中國開展新投資變得更具吸引力和說服力。2024年的表現支持了進一步的配置。
超過一半的調查受訪者位於美洲。2008年金融危機之後，養老金、捐贈基金和基金會等北美機構推動了大量新資本流入全球產業。進一步觀察會發現，這些投資者仍然遠離或減少配置專注於中國股票看漲和看跌押注的對冲基金。
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