銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，若消息屬實，可以再次確認應該行此前觀點，即萬科的短期流動性風險應該在很大程度上得到解決。

與此同時，此舉也可能表明，市場期待已久通過專項債從陷入困境的開發商手上購買儲量房的政策正底啟動，以作為解決行業流動性問題的一種方式。

鑒於自收儲政策宣布以來並沒有落實，內房股的股價與整個市場相比表現明顯不佳。

對於選股，該行仍偏好兩大國企華潤置地（1109）及中海外（0688），民企則是龍湖（0960）及綠城中國（3900）。

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