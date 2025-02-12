中國政府部門據報正在準備一項方案，有望為萬科（2202）（深：000002）解決今年500億元人民幣（下同）（約68億美元）的資金缺口提供幫助。該方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億元的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。萬科股價上漲16.7%，而民企內房股價升勢更多，融創中國（1918）及融信（3301）升兩成，奧園（3883）升18.6%，其餘內房亦多升7至15%。
銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，若消息屬實，可以再次確認應該行此前觀點，即萬科的短期流動性風險應該在很大程度上得到解決。
與此同時，此舉也可能表明，市場期待已久通過專項債從陷入困境的開發商手上購買儲量房的政策正底啟動，以作為解決行業流動性問題的一種方式。
鑒於自收儲政策宣布以來並沒有落實，內房股的股價與整個市場相比表現明顯不佳。
對於選股，該行仍偏好兩大國企華潤置地（1109）及中海外（0688），民企則是龍湖（0960）及綠城中國（3900）。
其他報道
北水轉買入 恒指收市升563點 成交2871億創4個月高 科指未破上日高位 古茗倒跌
PapaHome淘寶家具實體店下周六開幕 選址中港城 料創100個就業機會
百度據報下半年推「文心一言5.0」 「蘿蔔快跑」將進軍阿聯酋