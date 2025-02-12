獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb數年前確診前列腺癌，他今日於個人網站「Webb-site」發文，預告網站即將有序地結束。David Webb最為人所熟悉，莫過於他在2017年5月發布「謎網50」的文章，一度引發細價股股災，備受市場注目。
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David Webb在2017年5月發布一篇名為《謎之網絡：50家不能沾手的港股》的文章，揭發50家港股互相持股成為一個網絡，當中康宏環球、以及康健國際（3886）正是核心股份，警告股民不應沾手該等股份。隨後多間涉及「謎網50」的股份股價大瀉，更有多間公司被證監勒令停牌，觸發一場謎網風暴。
2018年10月，David Webb再度發功，列出「新版謎網」——「26隻不能買的股票」名單，拆解涉及華融系的港股神秘網絡，點名26隻建議投資者迴避的股票，並透露約20隻股票尚未加入在內。
之後，Webb表示，經深入研究名單上的民銀資本﹙1141﹚後，再度更新「新謎網」名單，新增3間上市公司包括華融資產管理（2799）、華融投資（2277）及華融金控（0993），令名單股票總數增至29隻，並以華融系公司為核心。Webb在文中質疑，民銀資本母公司民生銀行（1988）擁有港銀牌照，為何需要額外設立一間上市公司（即民銀資本）負責貸款業務。文中亦提到，民銀資本於2018年5月向傅軍旗下的新華聯國際發放4.3億元孖展貸款，由傅軍擔保。此前，民銀資本亦曾向新華聯國際及其附屬貸款，累計傅軍涉及的總貸款額達9.75億元，約佔民銀資本的淨有形資產值55%。不少被「新版謎網」點名的公司股價急跌，部分公司亦立即澄清，並與華融劃清界線。
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