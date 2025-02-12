麥格里發表報告指，因應農曆新年檔期效應推動2月份首5日日均賭收達9億元（澳門元、下同）之後，根據第三方數據顯示，上周由2月3日至9日的日均賭收達8.22億元；貴賓博彩按月則增長42%至47%，實現贏率處於正常的3.2%至3.4%。這間接反映出由2月6日至9日的日均賭收已經降至7.25億元。其估計，今個月澳門賭收會介乎184億至194億元。