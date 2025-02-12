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麥格理料2月賭收介乎184至194億元  首兩月賭收料按年微跌最少0.4%

麥格里發表報告指，因應農曆新年檔期效應推動2月份首5日日均賭收達9億元（澳門元、下同）之後，根據第三方數據顯示，上周由2月3日至9日的日均賭收達8.22億元；貴賓博彩按月則增長42%至47%，實現贏率處於正常的3.2%至3.4%。這間接反映出由2月6日至9日的日均賭收已經降至7.25億元。其估計，今個月澳門賭收會介乎184億至194億元。 

若合併1月份賭收合計，今年首兩個月賭收會介乎367億至377億元，按年下跌0.4%至3.1%，較澳門政府預期全年賭收目標增長率5.8%落後。該行相信，依此評估，澳門全年賭收增長率或低見9%並為其此前估計增長水平下限。在較早前金沙中國（1928）公布去年第四季表現轉弱之際，其預期大部份濠賭股會有類似金沙的情況出現。其目前仍會受惠於新增物業及酒店房間供應的銀河娛樂（0027）作為首選，但是隨著金沙受翻新及裝修影響減少，料會比以前轉到更有趣的情況。

濠賭股今日全線上升，以金沙升幅最多，全日升2.62%，收報16.46元。

 

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