內地去年11月推出10萬億元（人民幣，下同）地方城投債置換，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事趙雨晴認為，措施有助快速地改善城投企業的流動性，今年置施的化債金額為2.8萬億元，佔整體到期的城投債金額17%，有助將城投債再融資風險控制在合理水平，加上城投企業槓桿可以下降，城投自身信用狀况會有改善。不過政府支持城投企業已在他們預期以內，因此措施或不能幫助城投企業評級上調。

去年內地公布，2028年地方政府需要消化的隱性債務總額為14.3萬億元，10.3萬億元由中央政府提供化債資金，由地方政府承擔4.3億元，趙雨晴認為可讓市場知道隱性債務由地方政府真金白銀，而非由其他間接途徑化解，不過市場估計整體城投企業債務實為60萬億元，這些債務亦是公益類項目，現金流有限，若財務狀况不達標，日後政府或要進行新一輪債務置換。

惠譽評級亞太區國際公共融資評級負責人郭銘琛表示，地方政府財政復蘇較漫長，短期會有挑戰，不過預期中央政府會提供支持。城投企業公開發行債券風險在短期內較低，不過信用偏緊環境下，非標準債務違約越趨普遍。趙雨晴則指，非標城投債佔比不超過10%，規模不大而且續有壓降，向系統性風險的轉化亦較低。

其他報道

David Webb「謎網50」最受矚目 一度引發細價股股災

券商：倘萬科500億債獲中國政府出手協助屬實 意味專項債買儲量房正底啟動

友邦完成120億美元回購計劃

平保增持招行

平保增持郵儲行

調查顯示投資者再次對中國對冲基金產生興趣

小額包裹關稅豁免取消 Temu、Shein美國銷售額下降

軟銀第三季轉蝕 受願景基金拖累

全日沽空金額增35% 美團沽空增1.8倍 盈富街貨兩個月高

領展今舉辦春茗活動與商戶同慶新春開市 王國龍重申對商戶支持

北水轉買入 恒指收市升563點 成交2871億創4個月高 科指未破上日高位 古茗倒跌

PapaHome淘寶家具實體店下周六開幕 選址中港城 料創100個就業機會

睿盛銀行給予美股增持評級 黃金急升後仍吸引

瑞銀：DeepSeek推動中國股市上升 才完成一小半

中芯：國際政策不穩定及國內消費刺激 將下半年需求提前

Baleno母企德永佳：美對華加徵關稅不會直接影響集團業務