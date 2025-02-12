內地今年放寬地方政府專項債券用於收購現有商品庫房用於保障性住房，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事羅晴耘表示，地方政府和城投在政策落實有重要角色，若城投企業以自有資金、貸款收購模式庫房出租，將提高城投企業的槓桿率，租金帶來的利潤並不高，因此城投企業在項目選擇會更為謹慎，優先考慮現金流可支持利息成本的項目。
內地去年11月推出10萬億元（人民幣，下同）地方城投債置換，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事趙雨晴認為，措施有助快速地改善城投企業的流動性，今年置施的化債金額為2.8萬億元，佔整體到期的城投債金額17%，有助將城投債再融資風險控制在合理水平，加上城投企業槓桿可以下降，城投自身信用狀况會有改善。不過政府支持城投企業已在他們預期以內，因此措施或不能幫助城投企業評級上調。
去年內地公布，2028年地方政府需要消化的隱性債務總額為14.3萬億元，10.3萬億元由中央政府提供化債資金，由地方政府承擔4.3億元，趙雨晴認為可讓市場知道隱性債務由地方政府真金白銀，而非由其他間接途徑化解，不過市場估計整體城投企業債務實為60萬億元，這些債務亦是公益類項目，現金流有限，若財務狀况不達標，日後政府或要進行新一輪債務置換。
惠譽評級亞太區國際公共融資評級負責人郭銘琛表示，地方政府財政復蘇較漫長，短期會有挑戰，不過預期中央政府會提供支持。城投企業公開發行債券風險在短期內較低，不過信用偏緊環境下，非標準債務違約越趨普遍。趙雨晴則指，非標城投債佔比不超過10%，規模不大而且續有壓降，向系統性風險的轉化亦較低。
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