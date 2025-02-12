舜宇光學（2382）發盈喜，由於智能手機市場復蘇和新能源車需求強勁，預計去年盈利達到26.386億元（人民幣，下同）至27.485億元，較去年同期的10.994億元增加約140%至150%。
公司指出，在高端機型熱銷和人工智能在硬件端集成的推動下，市場出貨量按年增長約6%至7%。智能手機市場的復蘇令公司手機鏡頭的出貨量按年增長約13.1%。同時，產品組合改善使公司手機鏡頭和手機攝像模組的平均售價增加和毛利率提升。
此外，全球汽車市場穩步增長，新能源汽車需求強勁增長，同時，智能輔助駕駛系統的發展，促使車載鏡頭搭載率提高。公司於車載鏡頭市場保持全球領先地位，出貨量按年增長約12.7%。
另一方面，舜宇光學公布1月各主要產品出貨量數據，手機鏡頭按年增2.6%至1.06億件、按月升1%；車載鏡頭按年升6.5%至1282.7萬件、按月增102%。公司指出，車載鏡頭出貨量按月倍增主要是因為去年12月份客戶端受聖誕節假期影響而使得出貨量基數較低。
光電產品方面，手機攝像模組按年跌40.9%至3676.5萬件、按月亦跌31.1%。公司稱，主要是因為去年1月份和12月份因配合客戶的提貨需求而使得出貨量基數較高；及今年1月份春節假期的影響。
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