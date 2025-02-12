「Leoch Energy Inc.」為一家根據開曼群島法律註冊成立的豁免公司，截至今日公告日期為公司的直接全資附屬公司，主要業務為於歐洲、中東和非洲、美洲及不包括中國內地、香港及澳門的亞太地區銷售備用電池、起動電池及動力電池等產品。

集團指，現時的建議為建議分派將在緊接分拆公司上市前進行，據此，公司將向公司股東分派其持有的所有分拆公司股份。建議的最終目的是建立公司與分拆公司平行上市的結構，在該結構下，分拆公司將從公司剝離及不再綜合入賬，並在美交所單獨上市，而公司股東將成為分拆公司的直接股東。

董事會認為，預期建議分拆將強化留存集團及分拆公司集團的經營管理能力，以及彼等各自招募及留聘人員的能力；建議分拆及建議分派將創建兩項獨立的業務，即留存集團及分拆公司集團，將聚焦關注各自的地域，公司相信彼等各自已作好準備，在各自區域內通過創新及提供新產品實現持續增長及增加市場份額。

以及)建議分拆將有利於留存集團及分拆公司集團改善營運、提高財務透明度及提升公司管治水平，透過建議分拆，投資者將可對不同領域的業務有更清晰的了 解，並作出更好的投資決策，從而實現集團的合理估值，提升留存集團及分拆公司集團所有股東的利益；及建議分拆及建議分派可讓股東及投資者分别評估留存集團及分拆公司集團每 項業務中的投資構成，並自由選擇是否繼續參與兩項業務或調整其投資敞口， 從而釋放及提升留存集團及分拆公司的市值。

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