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美債息上升 金龍指數創4個月高 美股見一周低 道指跌225點

美債息上升，2年期見一個月高，10年期見近三周高。美債息差擴闊，美3個月10年期債息差近三周最闊。金龍指數創4個月高。美股見一周低，納指倒升。

美國1月整體CPI創2023年8月以來最大環比升幅，核心CPI也超過預期。美債交易員預計今年只會減息一次，且要等到12月份。聯儲局主席鮑威爾表示，CPI數據表明抗通脹雖然取得進展，但央行仍然需要繼續努力，暗示利率在可預見的將來會繼續高企。亞特蘭大聯儲行長：聯儲局在減息前需要對貿易等擬議政策調整有更多了解。知名經濟學家El-Erian表示，聯儲局勢將在相當長一段時間內維持利率不變。CPI發布前特朗普在社媒平台呼籲聯儲局減息，而本月早些時候他曾表示「維持利率不變是明智的」。特朗普可能最晚當地時間周四簽令宣布對等關稅。美俄元首通話，雙方同意就結束戰爭啟動談判。

道瓊斯工業平均指數收跌225點，跌幅0.51%，報44368點。標普500指數收跌16點，跌幅0.28%，報6051點。納斯達克綜合指數收漲6點，或0.04%，報19649點。

Caterpillar跌2.81%，報352.04美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累62點，而波音升3.22%，報186.25元，貢獻道指35點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報236.87元，升1.82%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報183.61元，跌0.92%，亞馬遜(美：AMZN)收市報228.93元，跌1.64%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報725.38元，升0.77%，英偉達(美：NVDA)收市報131.14元，跌1.25%，微軟(美：MSFT)收市報409.04元，跌0.58%，Tesla (美：TSLA)收市報336.51元，升2.43%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.11%，報547點。德國DAX指數收漲0.51%，報22148點；法國CAC 40指數漲0.17%，報8042點；英國富時100指數收漲0.35%，報8807點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.73%，報7592點。

美國2年期債息曾高見4.3822厘，是1月14日4.4005厘後最高。收市報4.3548厘，是1月14日後收市新高，當日報4.3668厘。連升2日，累計升0.0801厘，對上一次連升2日是2月7日。

美國10年期債息曾高見4.6576厘，是1月24日4.6581厘後最高。收市報4.6208厘，是1月24日後收市新高，當日報4.6214厘。連升5日，累計升0.2027厘，對上一次連升5日是1月9日。

美2年期10年期債息差曾高見29.234基點，是2月5日29.856基點後最闊。收市報26.385基點，是2月4日後收市新高，當日報29.68基點。連續3日擴闊，累計6.05基點，對上一次連升3日是1月8日。

美3個月10年期債息差曾高見31.476基點，是1月24日34.061點後最闊。收市報28.31基點，是1月24日後收市新高，當日報30.649基點。連續5日擴闊，累計18.973基點，對上一次連續5日是1月7日。

金龍指數曾升最多3.29%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見7634.36點，是2024年10月8日7719.19點後最高。收市報7592.56點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8099.05點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月24日。

道指曾跌最多1.1%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見44104.48點，是2月3日43879.06點後最低。收市報44368.56點，是2月7日後收市新低，當日報44303.4點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月5日。

標指曾跌最多1.08%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.93%。低見6003點，是2月4日5990.87點後最低。收市報6051.97點，是2月7日後收市新低，當日報6025.99點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月5日。

納指曾跌最多1.16%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.53%。曾低見19415.48點，是2月4日19408.18點後最低。納指曾升最多0.2%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為1.27%。高見19682.51點，是2月11日19731.93點後最高。收市報19649.95點，是2月10日後收市新高，當日報19714.27點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月5日。

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