個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.86%，折合報447.64元；阿里巴巴（9988）升4.92%，折合報115.21元；美團（3690）跌3.18%，折合報157.49元；匯控（0005）升0.87%，折合報85.8元；建行（0939）升2.36%，折合報6.56元。

道期現升0.141%；標期現升0.15%；納期現升0.34%。日本東證指數現升0.63%；韓國KOSPI指數現升0.51%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.34%。

VIX指數隔晚跌0.81%或0.13點，報15.89點。

紐油現跌0.26%或0.18美元，報71.18美元；布油現跌2.36%或1.81美元，報75.18美元；金價現升0.07%或2.26美元，報2906.3美元；LME 銅期貨隔晚升1.03%或96.5美元，報9454.5美元。比特幣現升0.12%或122.06美元，報97785.17美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0037厘，報4.6171厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，華虹半導體（1347）、朗廷－ＳＳ（1270）

知行汽車（1274）控股股東及高層作自願禁售1年承諾，涉近29%股份。

保誠（2378）評估將印度合資資管上市，減持所得資金擬回饋股東。

理士國際（0842）獲聯交所批准分拆Leoch，Energy於美國上市。

濠江1月份中場殺數威尼斯人罕見未能入三甲，澳門銀河排首位。麥格理料2月賭收介乎184至194億元， 首兩月賭收料按年微跌最少0.4%。

舜宇光學（2382）發盈喜，料去年最少賺26億元人幣增長1.4倍。

券商：倘萬科（2202）500億債獲中國政府出手協助屬實，意味專項債買儲量房正底啟動。

友邦（1299）完成120億美元回購計劃。

平保增持招行（3968）。

平保增持郵儲行（1658）。

領展（0823）王國龍重申對商戶支持。

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