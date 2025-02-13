恒指今早高開100點或0.47%，報21958點，大市成交金額62億元；國指今早高開24點或0.31%，報8082點。恒生科技指數開市報5321點，升0.77%。上升股份比例為11.62%，下跌為2.63%，無升跌為85.73%。