moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開100點 科指升0.7% 網易、嗶哩嗶哩升2%

恒指今早高開100點或0.47%，報21958點，大市成交金額62億元；國指今早高開24點或0.31%，報8082點。恒生科技指數開市報5321點，升0.77%。上升股份比例為11.62%，下跌為2.63%，無升跌為85.73%。

藍籌45隻升，12隻下跌，26隻無升跌。網易（9999）升2.53%，報170.5元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.73%，報153.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報145.6元，升2.75%；跌幅最大的是京東（9618）開市報153.4元，跌1.73%。

恒指續高於10天線(21048.8點)。科指續高於10天線(5061.02點)。

個股表現

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）開市報27.9元，升0.54%。

朗廷－ＳＳ（1270）無成交，報0.48元。

美國1月核心CPI年升3.3%超預期 憂通脹重燃美匯美債息升。

匯控（0005）創52周高，見85.05元，開市報85.05元，升0.71%。

恒生（0011）開市報103.7元，升0.19%。

中銀香港（2388）創52周高，見27.05元，開市報27.05元，升0.56%。

新世界發展（0017）開市報4.35元，升0.23%。

新鴻基地產（0016）開市報72元，升0.28%。

長實集團（1113）開市報32.9元，無升跌。

恒地（0012）開市報21.8元，無升跌。

領展（0823）開市報34元，跌0.29%。

友邦（1299）開市報52.45元，升1.45%。

知行汽車（1274）控股股東及高層作自願禁售1年承諾，涉近29%股份。開市報23.1元，升3.13%。

保誠（2378）評估將印度合資資管上市，減持所得資金擬回饋股東。開市報69.7元，升4.81%。

理士國際（0842）獲聯交所批准分拆Leoch，Energy於美國上市。創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%。

濠江1月份中場殺數威尼斯人罕見未能入三甲，澳門銀河排首位。麥格理料2月賭收介乎184至194億元， 首兩月賭收料按年微跌最少0.4%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）無成交，報3.85元。

美高梅中國（2282）開市報10.1元，升4.02%。

澳博（0880）開市報2.34元，升0.43%。

永利澳門（1128）開市報5.16元，升0.78%。

銀河娛樂（0027）開市報28.85元，升0.52%。

金沙中國（1928）開市報16.54元，升0.49%。

舜宇光學（2382）發盈喜，料去年最少賺26億元人幣增長1.4倍。開市報89元，升0.45%。

券商：倘萬科（2202）500億債獲中國政府出手協助屬實，意味專項債買儲量房正底啟動。開市報6.14元，跌3.31%。

友邦（1299）完成120億美元回購計劃。開市報52.45元，升1.45%。

平保增持招行（3968）。開市報44.3元，無升跌。

平保增持郵儲行（1658）。開市報4.78元，無升跌。

領展（0823）王國龍重申對商戶支持。開市報34元，跌0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見59.9元，開市報59.9元，升1.87%；達力集團（0029）創52周高，見11.36元，開市報11.36元，升1.43%；理士國際（0842）創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.97元，開市報4.97元，升0.2%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見33.45元，開市報33.45元，升2.45%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見61.3元，開市報61.3元，升1.16%；中銀香港（2388）創52周高，見27.05元，開市報27.05元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.23元，開市報4.23元，升0.24%；匯控（0005）創52周高，見85.05元，開市報85.05元，升0.71%；建行（0939）創52周高，見6.59元，開市報6.59元，升0.15%；交行（3328）創52周高，見6.5元，開市報6.5元，升0.15%。

破底股方面

創上市新低，包括ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.16元，開市報2.16元，跌1.55%。

異動股

上升異動股，包括，匯量科技（1860）開市報9.43元，升15%；INTL GENIUS（0033）開市報3.33元，升14.04%；太美醫療科技（2576）開市報5.7元，升14%；雲智匯科技（1037）開市報0.33元，升13.79%；理士國際（0842）創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%；中國核能科技（0611）開市報0.4元，升12.68%；從玉智農（0875）開市報0.98元，升10.11%；港亞控股（1723）開市報1.4元，升9.38%；諾科達科技（0519）開市報0.305元，升7.02%；恒基發展（0097）開市報0.111元，升6.73%；眾誠能源（2337）開市報1.51元，升6.34%。

下跌異動股，包括，中國恒天立信國際（0641）開市報0.22元，跌12%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；浩柏國際（8431）開市報0.025元，跌7.41%；惠理集團（0806）開市報1.55元，跌5.49%；弘陽服務（1971）開市報0.445元，跌5.32%；知乎－Ｗ（2390）開市報10.82元，跌4.59%；融創（1918）開市報1.95元，跌3.94%；世茂集團（0813）開市報0.99元，跌3.88%；古茗（1364）開市報8.97元，跌3.55%。

 

其他報道

Apple TV+擴展至安卓手機

美高梅中國第四季EBITDA跌2.9% 全年增25%

港股ADR升178點 夜期高水214點 華虹半導體等業績

美債息上升 金龍指數創4個月高 美股見一周低 道指跌225點

北水增持盈富 減持阿里影業

 