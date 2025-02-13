恒指今早高開100點或0.47%，報21958點，大市成交金額62億元；國指今早高開24點或0.31%，報8082點。恒生科技指數開市報5321點，升0.77%。上升股份比例為11.62%，下跌為2.63%，無升跌為85.73%。
藍籌45隻升，12隻下跌，26隻無升跌。網易（9999）升2.53%，報170.5元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.73%，報153.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，3隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報145.6元，升2.75%；跌幅最大的是京東（9618）開市報153.4元，跌1.73%。
恒指續高於10天線(21048.8點)。科指續高於10天線(5061.02點)。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）開市報27.9元，升0.54%。
朗廷－ＳＳ（1270）無成交，報0.48元。
美國1月核心CPI年升3.3%超預期 憂通脹重燃美匯美債息升。
匯控（0005）創52周高，見85.05元，開市報85.05元，升0.71%。
恒生（0011）開市報103.7元，升0.19%。
中銀香港（2388）創52周高，見27.05元，開市報27.05元，升0.56%。
新世界發展（0017）開市報4.35元，升0.23%。
新鴻基地產（0016）開市報72元，升0.28%。
長實集團（1113）開市報32.9元，無升跌。
恒地（0012）開市報21.8元，無升跌。
領展（0823）開市報34元，跌0.29%。
友邦（1299）開市報52.45元，升1.45%。
知行汽車（1274）控股股東及高層作自願禁售1年承諾，涉近29%股份。開市報23.1元，升3.13%。
保誠（2378）評估將印度合資資管上市，減持所得資金擬回饋股東。開市報69.7元，升4.81%。
理士國際（0842）獲聯交所批准分拆Leoch，Energy於美國上市。創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%。
濠江1月份中場殺數威尼斯人罕見未能入三甲，澳門銀河排首位。麥格理料2月賭收介乎184至194億元， 首兩月賭收料按年微跌最少0.4%。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報3.85元。
美高梅中國（2282）開市報10.1元，升4.02%。
澳博（0880）開市報2.34元，升0.43%。
永利澳門（1128）開市報5.16元，升0.78%。
銀河娛樂（0027）開市報28.85元，升0.52%。
金沙中國（1928）開市報16.54元，升0.49%。
舜宇光學（2382）發盈喜，料去年最少賺26億元人幣增長1.4倍。開市報89元，升0.45%。
券商：倘萬科（2202）500億債獲中國政府出手協助屬實，意味專項債買儲量房正底啟動。開市報6.14元，跌3.31%。
友邦（1299）完成120億美元回購計劃。開市報52.45元，升1.45%。
平保增持招行（3968）。開市報44.3元，無升跌。
平保增持郵儲行（1658）。開市報4.78元，無升跌。
領展（0823）王國龍重申對商戶支持。開市報34元，跌0.29%。
破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見59.9元，開市報59.9元，升1.87%；達力集團（0029）創52周高，見11.36元，開市報11.36元，升1.43%；理士國際（0842）創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.97元，開市報4.97元，升0.2%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見33.45元，開市報33.45元，升2.45%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見61.3元，開市報61.3元，升1.16%；中銀香港（2388）創52周高，見27.05元，開市報27.05元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.23元，開市報4.23元，升0.24%；匯控（0005）創52周高，見85.05元，開市報85.05元，升0.71%；建行（0939）創52周高，見6.59元，開市報6.59元，升0.15%；交行（3328）創52周高，見6.5元，開市報6.5元，升0.15%。
創上市新低，包括ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.16元，開市報2.16元，跌1.55%。
異動股
上升異動股，包括，匯量科技（1860）開市報9.43元，升15%；INTL GENIUS（0033）開市報3.33元，升14.04%；太美醫療科技（2576）開市報5.7元，升14%；雲智匯科技（1037）開市報0.33元，升13.79%；理士國際（0842）創52周高，見1.84元，開市報1.84元，升12.88%；中國核能科技（0611）開市報0.4元，升12.68%；從玉智農（0875）開市報0.98元，升10.11%；港亞控股（1723）開市報1.4元，升9.38%；諾科達科技（0519）開市報0.305元，升7.02%；恒基發展（0097）開市報0.111元，升6.73%；眾誠能源（2337）開市報1.51元，升6.34%。
下跌異動股，包括，中國恒天立信國際（0641）開市報0.22元，跌12%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；浩柏國際（8431）開市報0.025元，跌7.41%；惠理集團（0806）開市報1.55元，跌5.49%；弘陽服務（1971）開市報0.445元，跌5.32%；知乎－Ｗ（2390）開市報10.82元，跌4.59%；融創（1918）開市報1.95元，跌3.94%；世茂集團（0813）開市報0.99元，跌3.88%；古茗（1364）開市報8.97元，跌3.55%。
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