彭博社報道，對Keystone Investors Pte的13F申報文件分析發現，這家總部設在新加坡的新興對冲基金第四季已將不久前剛剛建倉的三大中國股票ETF悉數賣出，同時還清倉了阿里巴巴（9988）持股並大幅減持拼多多。
Keystone清倉德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF（美：ASHR）22萬份、KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF（美：KWEB）6090份、iShares安碩中國大型股ETF（美：FXI）1570份、老虎國際(美：TIGR)1.04萬份、阿里巴巴(美：BABA)（9988）7220份。
減持拼多多(美：PDD)123萬份、百勝中國(美：YUMC)（9987）81萬份、攜程(美：TCOM)（9961） 49萬份、新東方(美：EDU)（9901）9.8萬份、理想汽車(美：LI)（2015）36份。
建倉滿幫集團(美：YMM)59萬份、網易(美：NTES)（9999）4.7萬份、富途(美：FUTU)2.8萬份。
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