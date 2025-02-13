港元現報7.7871元升值29點子，曾貶值最多8點子，報7.7908元，亦曾升值最多29點子，報7.7871元，是2月7日7.7845元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升32.1點子至3%，是2月11日後最高；1星期HIBOR升4.64點子至3.45357%，是2月11日後最高；2星期HIBOR升6.3點子至3.53036%，是2月11日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.76點子至3.77631%，是2月3日後最低；6個月期HIBOR跌0.83點子至3.87488%，是2022年9月26日後最低；12個月期HIBOR升2.16點子至3.98107%，是1月21日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減19.56億元，至總數19735.12億元，是1月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.1億元，至總數6106.15億元，是1月16日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.16億元，至總數133.36億元，是1月2日後最低。收市總結餘為447.37億元，較再上一日增1.26億元，總結餘是2月4日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.56億元，至總數13048.24億元，是2月10日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增23.98億元，至總數12119.1億元，是2月7日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，增1.25億元。

美匯美息

美元指數現報107.802貶值0.136點或0.13%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31439%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5705%，連續2日擴闊，利差是2025年2月05日後最闊，當日差距為-0.624%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年2月03日，當日利差報-0.5768%。

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