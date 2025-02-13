鮑威爾稱，「我會說我們在通脹上接近了但還沒有達成目標」，「去年，通脹率在2.6%，這是多麼大的進展啊，但我們還沒有完全達成目標」，「所以我們希望目前維持政策的限制性」， 他暗示利率將在可預見的將來繼續高企。

周三公布的最新通脹數據顯示，年初消費者價格超預期上漲。剔除了食品和能源成本的所謂核心CPI1月上揚0.4%，創下去年3月以來的最大漲幅。鮑威爾表示，「我們不需要急於調整我們的政策立場」。

被問及特朗普呼籲減息時，鮑威爾稱，他從不置評總統所說的任何內容。他還表示，美國人民可以相信聯儲局將繼續根據經濟形勢做決定。

鮑威爾表示，評論國會或政府制定的政策是否明智並非聯儲局的職責，但經濟的走勢可能會導致聯儲局調整利率。他提及關稅、移民、財政政策和監管等方面可能出現的變化。他相信決策層將對其長期政策策略進行恰如其分和謹慎的調整。他並預計最新評估將在今年夏末完成。當被問及2020年框架是否限制了聯儲局對通脹的政策回應時，鮑威爾說「沒有」。

另外，鮑威爾表示，在國會設立聯儲局負責銀行監管的副主席一職之前，銀行監管政策的波動性較小，這一表態暗示聯儲在沒有該副主席的情况下也可以更有效地履行職責。現在的副主席巴爾是拜登時代任命的，他說，如果繼任者得到確認，他將在2月28日或更早卸任。

鮑威爾表示，在新的監管副主席上任前，聯儲局將代為履行職責。巴爾計劃繼續擔任聯儲局理事，因此特朗普可能不得不從當前的聯儲局理事中挑選一個人來出任監管副主席。

其他報道

英國據報私下與香港磋商 深化金融服務合作

郭明錤：蘋果機械人最快2028年量產

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港元近一周最強 貨幣基礎三周低

對冲基金新星Keystone 清倉三大中國股票ETF、阿里

日經：本田、日產將結束合併談判

Altman稱OpenAI將發布GPT-4.5

俄烏或啟談判 歐元一周最強 美匯受壓

百度：「文心一言」4月1日全面免費 即日推「深度搜索」功能

金管局：國家財政部發行5個系列共125億人民幣國債 最長30年期

雷軍：小米汽車已交付16萬輛車

據報貝萊德旗下基金以樓償債

滬深三大低數開 人行淨回籠1497億人幣

恒指高開100點 科指升0.7% 網易、嗶哩嗶哩升2%

Apple TV+擴展至安卓手機

美高梅中國第四季EBITDA跌2.9% 全年增25%

港股ADR升178點 夜期高水214點 華虹半導體等業績

美債息上升 金龍指數創4個月高 美股見一周低 道指跌225點

北水增持盈富 減持阿里影業