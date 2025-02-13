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港股創4個月高 恒指升穿22000點關 半日升333點 成交、北水增

俄烏或談判推動歐元強美元弱，港股近期強勢下港元反偏軟，今終升值，見近一周最強。北水方面，半日流入增11.7%。大市半日成交較上日午市增3%。港股三大指數齊創4個月高，恒指升穿22000點關。外圍方面，美期、日韓台股上升，A股則下跌，美債息回軟。市場續炒AI，百度（9888）升7.3%，創4個月高，阿里（9988）升3.8%，創逾兩年半高。

恒指今早高開100點，高位升348點，低位升71點，高低波幅277點。上升股份比例為26.27%，下跌為30.44%，無升跌為43.28%。

恒指半日升333點或1.52%，報22191點，大市成交金額1563億元；國指升107點或1.34%，報8165點。恒生科技指數收報5360點，升1.5%。

藍籌股成交金額793.18億元，佔大市成交50.74%；科指成份股成交金額551.29億元，佔大市成交35.27%；國指成份股成交金額678.67億元，佔大市成交43.42%。

24隻雙櫃台股，總成交1.71億元人民幣，相當於約1.83億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.05%，至124.39億元，佔大市成交7.95%。牛熊證成交金額55.09億元，減少15.32%；窩輪成交金額69.3億元，減少9.26%。

藍籌60隻升，23隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升8.18%，收報4.76元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌4.79%，收報57.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.76元，升8.18%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見61.55元，收報57.7元，跌4.79%。

恒指續高於10天線(21072.04點)。科指續高於10天線(5064.9點)。

北水南下合計淨流入33.87億元，較上日減少54.91%，連續第2日流入，累計流入108.98億元。北水本月累計流入232.96億元，按月減少81.45%，N/A，金額是2024年1月後新低，連續第20個月流入。

個股表現

阿里巴巴（9988）曾升最多4.48%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為8.58%。高見118.9元，是2022年7月8日120.959元後最高。現報118.2元，升3.87%。連升2日，累計升13.299997元，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

百度（9888）曾升最多7.87%，是2024年10月2日後最大升幅，當日升幅為13.07%。高見95.9元，是2024年10月15日97元後最高。現報95.45元，升7.37%。連升2日，累計升6.699997元，對上一次連升2日是2月5日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日

三大指數表現

恒指曾升最多1.59%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見22206.18點，是2024年10月8日22902.36點後最高。現報22191.01點，升1.52%。連升2日，累計升896.15點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

科指曾升最多2.32%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為2.71%。高見5403.83點，是2024年10月7日5451.53點後最高。連升2日，累計升218.19點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

國指曾升最多1.44%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為2.75%。高見8174.14點，是2024年10月8日8259.18點後最高。連升2日，累計升323.11點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

個股表現

對冲基金新星Keystone 清倉三大中國股票ETF、阿里（9988）。創52周高，見118.9元，收報118.2元，升3.87%。

百度（9888）：「文心一言」4月1日全面免費 即日推「深度搜索」功能。收報95.45元，升7.37%。

雷軍：小米（1810）汽車已交付16萬輛車。平上市高位44.6元，收報44.15元，升0.11%。

美高梅中國（2282）第四季EBITDA跌2.9% 全年增25%。收報10.38元，升6.9%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報27.55元，跌0.72%。

朗廷－ＳＳ（1270）收報0.475元，跌1.04%。

美國1月核心CPI年升3.3%超預期 憂通脹重燃美匯美債息升。

匯控（0005）創52周高，見85.2元，收報85.2元，升0.89%。

恒生（0011）收報103.4元，跌0.1%。

中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報27.05元，升0.56%。

新世界發展（0017）收報4.22元，跌2.76%。

新鴻基地產（0016）收報72.4元，升0.84%。

長實集團（1113）收報33.1元，升0.61%。

恒地（0012）收報21.7元，跌0.46%。

領展（0823）收報34.2元，升0.29%。

友邦（1299）收報55.15元，升6.67%。

知行汽車（1274）控股股東及高層作自願禁售1年承諾，涉近29%股份。收報21.75元，跌2.9%。

保誠（2378）評估將印度合資資管上市，減持所得資金擬回饋股東。收報70.3元，升5.71%。

理士國際（0842）獲聯交所批准分拆Leoch，Energy於美國上市。創52周高，見2.06元，收報1.86元，升14.11%。

濠江1月份中場殺數威尼斯人罕見未能入三甲，澳門銀河排首位。麥格理料2月賭收介乎184至194億元， 首兩月賭收料按年微跌最少0.4%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.03元，升4.68%。

美高梅中國（2282）收報10.38元，升6.9%。

澳博（0880）收報2.44元，升4.72%。

永利澳門（1128）收報5.32元，升3.91%。

銀河娛樂（0027）收報29.9元，升4.18%。

金沙中國（1928）收報17.14元，升4.13%。

舜宇光學（2382）發盈喜，料去年最少賺26億元人幣增長1.4倍。創52周高，見93.7元，收報90.5元，升2.14%。

券商：倘萬科（2202）500億債獲中國政府出手協助屬實，意味專項債買儲量房正底啟動。收報6.34元，跌0.16%。

友邦（1299）完成120億美元回購計劃。收報55.15元，升6.67%。

平保增持招行（3968）。收報44.55元，升0.56%。

平保增持郵儲行（1658）。收報4.82元，升0.84%。

領展（0823）王國龍重申對商戶支持。收報34.2元，升0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見61.8元，收報60.8元，升3.4%；經緯天地（2477）創上市新高，見26.45元，收報23.85元，跌4.98%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見74元，收報73.9元，升0.82%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.75元，收報41.25元，跌0.12%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.3元，收報25.3元，升0.6%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見111.5元，收報110.6元，升3.56%；重塑能源（2570）創上市新高，見243.4元，收報238.8元，升1.7%；健康之路（2587）創上市新高，見19.48元，收報19.08元，升11.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.35元，收報1110.35元，升0.11%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.94元，收報18.94元，升0.42%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見268.2元，收報268.2元，升0.49%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升0.96%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.6元，收報44.15元，升0.11%；中芯國際（0981）創上市新高，見49.6元，收報48.1元，升0.31%；阿里巴巴（9988）創52周高，見118.9元，收報118.2元，升3.87%；舜宇（2382）創52周高，見93.7元，收報90.5元，升2.14%；金蝶（0268）創52周高，見14.98元，收報14.34元，升0.84%；比亞迪電子（0285）創52周高，見61.55元，收報57.7元，跌4.79%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.71元，升1.96%；中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報27.05元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.29元，升1.66%；匯控（0005）創52周高，見85.2元，收報85.2元，升0.89%；聯通（0762）創52周高，見8.14元，收報8.04元，升2.55%；建行（0939）創52周高，見6.65元，收報6.63元，升0.76%；中移動（0941）創52周高，見79元，收報78.9元，升1.28%；交行（3328）創52周高，見6.56元，收報6.55元，升0.92%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，裕田中國（0313）低見0.08元，收報0.081元，跌10%；中國鑄晨８１（0810）低見0.175元，收報0.177元，跌1.12%；瑩嵐集團（1162）低見0.103元，收報0.105元，跌7.08%；福森藥業（1652）低見0.37元，收報0.37元，跌7.5%；瑞斯康集團（1679）低見0.065元，收報0.167元，跌1.76%；安樂工程（1977）低見0.8元，收報0.8元，跌2.44%；衍生集團（6893）低見0.208元，收報0.24元，升3.9%；紫荊國際金融（8340）低見0.255元，收報0.255元，跌15%；元續科技（8637）低見0.87元，收報0.87元，跌2.25%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.096元，收報2.13元，跌2.92%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，CHEVALIER INT'L（0025）低見3.7元，收報3.7元，跌8.64%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.86元，升1.18%；恒基發展（0097）低見0.098元，收報0.1元，跌3.85%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.97元，跌1.02%；協合新能源（0182）低見0.46元，收報0.46元，跌2.13%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；中船防務（0317）低見8.77元，收報9.05元，升1.91%；永泰地產（0369）低見1.55元，收報1.55元，跌6.63%；先豐服務集團（0500）低見0.135元，收報0.138元，跌2.13%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.61元，收報0.63元，升3.28%。

異動股

上升異動股，包括，永旺（0984）收報0.47元，升28.77%；麗新國際（0191）收報0.68元，升25.93%；港亞控股（1723）創52周高，見1.7元，收報1.6元，升25%；巨騰國際（3336）收報1.24元，升24%；俄鋁（0486）創52周高，見4.1元，收報3.8元，升19.87%；鷹輝物流（1442）收報0.38元，升18.75%；三寶科技（1708）收報0.38元，升16.92%；泛亞環保（0556）收報0.495元，升16.47%；比優集團（8053）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升16%；北方礦業（0433）收報0.022元，升15.79%；QPL INT'L（0243）收報0.229元，升15.66%。

下跌異動股，包括，辰罡科技（8131）收報0.092元，跌21.37%；榮尊國際控股（1780）收報0.9元，跌21.05%；精技集團（3302）收報0.107元，跌17.05%；沿海家園（1124）收報0.131元，跌16.56%；奧傳思維控股（8091）收報0.021元，跌16%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌15%；中國數字視頻（8280）創52周高，見0.072元，收報0.061元，跌14.08%；永嘉集團（3322）創52周高，見0.2元，收報0.172元，跌14%；天臣控股（1201）收報1.4元，跌13.58%；時騰科技（8113）收報0.064元，跌13.51%；雙樺控股（1241）收報0.09元，跌12.62%。

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