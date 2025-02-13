有傳媒較早前報道，綠城中國擬發行美元計價的高級無抵押債券，該筆債券的初始指導價為8.85%區域。

綠城中國同時披露，其已開始要約現金購買其於2025年4月到期的4.465億美元4.7%未償付的優先票據，以及於2025年7月到期的2.945億美元5.65% 未償付的優先票據。除非公司作出延期或提早終止，否則要約將於2025年2月20日下午五時正（歐洲中部時間）屆滿。

公司將在屆滿限期後儘快合理地確定並公佈最大接受金額、二零二五年四月票據最大接受金額和二零二五年七月票據最大接受金額。公司預計最大接受金額等於公司同時與本要約一起發行的美元高級無抵押擔保票據的總本金金額與1億美元之和，但前提是公司明確保留自行決定增加或減少任何系列相關票據的最高接受金額的權利。

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