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恒指升幅擴大至逾600點科指彈4% 百度快手阿里健康漲逾一成

恒指升幅擴大至逾600點，現報22,462點，升604點或2.8%，暫成交達2251億元。科技指數報5492點，升211點，升幅4%。

百度（9888）宣布「文心一言」4月1日全面免費，並即日推「深度搜索」功能，股價現升近12%，報99.4元，見近4個月高。昨日，CNBC引述消息稱，百度計劃下半年推「文心一言 5.0」，將在模型多模態能力方面有重大增強，百度ADR昨晚升4.3%。

快手（1024）曾升最多15.94%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為18.77%。暫高見54.2元，是2024年11月8日56.05元後最高。現報52.65元，升12.62%。

阿里健康（0241）升逾17%，為升幅最大藍籌，快手（1024）升近14%。阿里巴巴（9988）延續近日強勢，現漲6.7%至121.4元，再創52周新高。

阿里巴巴（9988）亦曾升最多9.23%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為10.05%。暫高見124.3元，是2022年1月21日126.412元後最高。現報121.5元，升6.77%。

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