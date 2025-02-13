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匯豐保險推醫療保健服務月費計劃 可享普通科視像診症優惠

匯豐保險今日宣布推出「滙豐健康通行證」月費式醫療保健服務，客戶能夠以月費模式享用普通科醫生視像診症服務，以及醫療服務網絡診金優惠。通行證可通過匯豐流動理財應用程式訂購，只需年18歲的匯豐客戶便可加入，全程毋須接受醫療評估或作出申報。

匯豐保險指出，客戶亦可與最多5名其他成員，包括非滙豐客戶分享相關福利，毋須擁有親屬關係亦不受年齡限制。

匯豐保險表示，「滙豐健康通行證」可分為標準計劃及尊尚計劃兩個級別，價格分別為每月33元及每月128元，按級別可享有多項福利包括，免費或每次以250元收費使用普通科醫生視像診症服務，及於1,800間的醫療服務網絡八折診症優惠等。

另外，匯豐保險亦進行調查，調查結果顯示，47%受訪客戶未有購買門診保險，故須自掏腰包支付相關費用。另有58%客戶表示對普通科醫生視像診症服務有興趣，主要原因是免卻舟車勞頓之苦、節省候診及取藥時間，特別是對於免疫力較差的小孩及長者。該調查訪問超過700名家有長者及兒童的客户。

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