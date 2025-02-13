市場消息稱，政府正在制定方案協助萬科（2202）（深000002）的500億人民幣資金缺口，對此內地克而瑞地產研究報告指出，從本質來看，如果萬科不能夠在市場上尋求到突破，通過自我造血、創造增量資金來償還債務；這一系列的救助措施，不管是與大股東之間的項目轉讓，還是股東借款，包括以萬物云股權作為交易，或是用專項債收儲，背後邏輯都是優質資產的出售，無法打破當前局面。
克而瑞指，一個企業的真實價值是通過市場來體現的。雖然救助萬科具有一定難度，但深鐵集團的全面接管仍然既有必要也有積極意義。
作為萬科第一大股東，深鐵集團首先要維護國企自身權益；同時也能提升各方信心，通過再次強調萬科國企背景，為企業帶來更多信用背書。而萬科所要面對的不僅僅是信用問題，資產質量下降、現金流緊張或都在短期內難以解決，只能通過市場途徑來化解。
克而瑞指，春節前後，萬科經歷了一場前所未有的管理層大換血，將其再次卷進輿論漩渦。1月27日，萬科公告董事會主席郁亮辭職，轉任執行副總裁；祝九勝以身體原因辭去所有職務；而朱旭辭去董秘職務，留任長租公寓事業部。
萬科三位高管辭職的同時，深鐵董事長辛杰被選舉為第二十屆董事會主席，聘任李鋒、華翠和李剛為執行副總裁，田鈞為董事會秘書，新任命的三位執行副總裁和董秘均有深圳國資背景。2月5日，春節假期復工後第一天，萬科內部再次公布了10名中高層的擬人事任命；而在晚些時間，又公布了人員職責分工，證實了深圳國資接管萬科。
另外，報告提到深鐵從萬科總部到開發，再到多元業務幾乎均有涉及，未來不排除會有新的人事任命，進一步加強對企業掌控。
但在市場疲軟下，萬科存貨若不能快速變現，以應對不斷到期的債務壓力，則需要銀行或金融機構繼續債務展期。但在資產質量下降的背景下，金融機構勢必會讓萬科提供更多增信措施來減少風險敞口，包括但不限於股權質押、物權抵押等等。此外萬科還有美元債，海外投資者的談判或也十分艱難。
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