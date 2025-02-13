華夏指，基金基金是2023年11月證監會發布有關「代幣化證監會認可投資產品」通函後獲批推出的第一隻零售基金。基金通過整合區塊鏈技術，為投資者提供鏈上投資選擇，並在可擴展的公有許可區塊鏈上實現透明、安全的結算，從而為投資者帶來多元化的投資體驗。

華夏基金（香港）行政總裁甘添表示。代幣化基金能夠為投資者帶來革命性優勢，包括基於區塊鏈的所有權發行、及透明的結算，代幣化證券有望重塑全球資本市場格局，基金的推出則展示如何利用數字化技術令傳統金融產品變得觸手可及。

渣打香港表示，將為華夏基金（香港）擔任數碼資產服務供應商，透過SC Ventures旗下代幣化平台Libeara，助其推出亞太區首隻代幣化零售貨幣基金，提供證券服務和技術方案，包括基金代幣化、信託、基金管理、託管及現金服務，渣打信託亦為基金擔任「開放式基金型公司」託管行。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，相信數碼資產正為金融巿場的生態系統帶來根本性的變革，會致力滿足客戶的需要以把握當前的龐大機遇。渣打融資及證券服務全球主管Margaret Harwood-Jones則指，該行在中東的阿拉伯聯合酋長國及歐洲的盧森堡已推出數碼資產託管服務，期待在環球協助更多金融機構客戶進入增長迅速的數碼資產生態系統。

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