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景順：DeepSeek提高市場對內地企業創新信心 目前估值是買入點

近日港股受惠DeepSeek帶動中國人工智能概念向好，景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊表示，隨著人工智能的不斷發展及應用，市場對內地創新能力的信心明顯增強，企業盈利前景可能會出現改善。利用人工智能的行業可以提高生產效率並實現盈利增長，中國股票市場市值有機會出現重估，尤其是在香港上市的中國股票，其估值更加吸引。

中國股市在蛇年剛開始有強勁的表現，隨著農曆新年假期後股票恢復交易，在岸及離岸股市均上升。馬磊表示，DeepSeek能夠以極低的成本，實現能與海外頂級人工智能競爭的表現，這引發了市場的正面情緒。市場目前關心的問題在於 DeepSeek是否能夠成為中國股市估值重估的催化劑，他相信，DeepSeek能帶來諸多利好因素，包括降低各行業使用人工智能的門檻及提高效率，這將使許多內地上市公司受惠，並最終推動中國股票估值重估。

目前，中國股市市盈率為10倍，較美國市場低55%，中國科技股的市盈率較美國市場低40%，目前估值對中國股市是有吸引力的買入點。就A股及H股而言，在估值方面H股目前更加具有吸引力。

對於個別行業，馬磊認為，DeepSeek或將為股市的各個板塊帶來利好，提高很多潛在人工智能技術受惠者的生產力及收入。DeepSeek的應用將進一步推動電子商務、雲服務、人工智能智慧型手機、人工智能筆記型電腦、消費類電子產品、半導體及汽車等領域的業務發展。另外，內地自動駕駛技術及仿人機器人技術實力雄厚，預計均將受惠於內地人工智能的突破。

 

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