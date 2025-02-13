中國股市在蛇年剛開始有強勁的表現，隨著農曆新年假期後股票恢復交易，在岸及離岸股市均上升。馬磊表示，DeepSeek能夠以極低的成本，實現能與海外頂級人工智能競爭的表現，這引發了市場的正面情緒。市場目前關心的問題在於 DeepSeek是否能夠成為中國股市估值重估的催化劑，他相信，DeepSeek能帶來諸多利好因素，包括降低各行業使用人工智能的門檻及提高效率，這將使許多內地上市公司受惠，並最終推動中國股票估值重估。

目前，中國股市市盈率為10倍，較美國市場低55%，中國科技股的市盈率較美國市場低40%，目前估值對中國股市是有吸引力的買入點。就A股及H股而言，在估值方面H股目前更加具有吸引力。

對於個別行業，馬磊認為，DeepSeek或將為股市的各個板塊帶來利好，提高很多潛在人工智能技術受惠者的生產力及收入。DeepSeek的應用將進一步推動電子商務、雲服務、人工智能智慧型手機、人工智能筆記型電腦、消費類電子產品、半導體及汽車等領域的業務發展。另外，內地自動駕駛技術及仿人機器人技術實力雄厚，預計均將受惠於內地人工智能的突破。

其他報道

華夏香港月底推港元數字貨幣基金 為亞太首隻

滬指尾市跌勢加劇 以日中低位收市

克而瑞︰若萬科無法自我造血償債 只靠資產出售難打破局面

阿里蔡崇信確認阿里與蘋果合作

匯豐保險推醫療保健服務月費計劃 可享普通科視像診症優惠

瑞銀：今年中國公司在亞洲上市交易中佔比將上升

恒指升幅擴大至逾600點科指彈4% 百度快手阿里健康漲逾一成

OpenAI Altman承諾推GPT5後 免費用戶可無上限使用ChatGPT

嘉信理財：香港為第五大最活躍於隔夜交易的地區 Tesla及Nvidia最受歡迎