彭博社報道，中泰國際分析師顏招駿指，港股單純炒作AI，難以站穩22000點，隨著業績期開啟，基本面將重掌定價權。

AI股個別發展，百度（9888）創4個月最大升幅及新4個月新高，曾升12%，市升5.7%；阿里（9988）確認為iPhone 提供AI服務，曾升9%，創逾4個最大升幅及3年高，收市升2.5%。

科技股、ETF及港交所（0388）成交是港股最多十隻。阿里成交400.55億元，騰訊（0700）274.2億元，盈富（2800）241.6億元，恒生中國企業（2828）168.3億元，小米（1810）163.9億元，美團（3690）153.6億元，南方恒生科技（3033）114.12億元，快手（1024）163.98億元，中芯（0981）85.58億元，港交所（0388）66.59億元。

外圍方面，美期、日韓台股上升，美債息回軟。

恒指今早高開100點，高位升665點，低位跌122點，高低波幅788點。上升股份比例為23.03%，下跌為46.36%，無升跌為30.59%。

恒指收市跌43點或0.2%，報21814點，大市成交金額3794億元，較上日增加32.14%，是2024年10月9日4270.14億元成交後最多；國指跌55點或0.69%，報8002點。恒生科技指數收報5235點，跌0.87%。

藍籌股成交金額2141.05億元，佔大市成交56.43%；科指成份股成交金額1602.35億元，佔大市成交42.23%；國指成份股成交金額1865.32億元，佔大市成交49.16%。

24隻雙櫃台股，總成交3.93億元人民幣，相當於約4.2億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加40.44%，至198.64億元，佔大市成交5.23%。牛熊證成交金額100.29億元，增加54.15%；窩輪成交金額98.35億元，增加28.77%。

藍籌29隻升，51隻下跌，3隻無升跌。快手（1024）升6.31%，收報49.7元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌7.59%，收報56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報49.7元，升6.31%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）創52周高，見61.55元，收報56元，跌7.59%。

恒指續高於10天線(21034.37點)。科指續高於10天線(5052.38點)。

北水南下合計淨流出10.24億元，終止單日流入，流出金額是2月11日後收最多，當日報88.98億元。北水本月累計流入188.85億元，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多3.05%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。曾高見22523.57點，是2024年10月8日22902.36點後最高。恒指曾跌最多0.56%，是2月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.13%。低見21735.56點，是2月12日21411.09點後最低。今日收市報21814.37點，是2月11日後收市新低，當日報21294.86點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月11日。

科指曾升最多4.21%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為5.16%。曾高見5503.4點，是2022年2月18日5664.61點後最高。科指曾跌最多1.51%，是2月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.89%。曾低見5201.34點，是2月12日5155點後最低。今日收市報5235.28點，是2月11日後收市新低，當日報5142.31點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月11日。

國指曾升最多2.92%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見8293.53點，是2024年10月7日8372.97點後最高。國指曾跌最多1.05%，是2月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.38%。曾低見7973.44點，是2月12日7879.69點後最低。今日收市報8002.63點，是2月11日後收市新低，當日報7842.72點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月11日。

午後消息股表現

阿里（9988）蔡崇信確認阿里與蘋果合作。創52周高，見124.3元，收報116.7元，升2.55%。

阿里巴巴（9988）曾升最多9.23%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為10.05%。曾高見124.3元，是2022年1月21日126.412元後最高。今日收市報116.7元，是2022年7月8日後收市新高，當日報119.967元。連升2日，累計升11.799997元，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

阿里、快手（1024）成交股數逾5年最多。收報49.7元，升6.31%。

快手（1024）曾升最多15.94%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為18.77%。曾高見54.2元，是2024年11月8日56.05元後最高。今日收市報49.7元，是2024年11月20日後收市新高，當日報52.55元。連升2日，累計升3.900001元，對上一次連升2日是2月5日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

綠城中國（3900）擬發行美元優先票據 以再融資及要約購買今年到期票據。收報9.36元，升0.97%。

今早及隔晚消息股表現

對冲基金新星Keystone 清倉三大中國股票ETF、阿里（9988）。創52周高，見124.3元，收報116.7元，升2.55%。

百度（9888）：「文心一言」4月1日全面免費 即日推「深度搜索」功能。收報94元，升5.74%。

百度（9888）曾升最多12.04%，是2024年10月2日後最大升幅，當日升幅為13.07%。曾高見99.6元，是2024年10月14日99.85元後最高。今日收市報94元，是2024年10月14日後收市新高，當日報98.35元。連升2日，累計升5.25元，對上一次連升2日是2月5日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

雷軍：小米（1810）汽車已交付16萬輛車。平上市高位44.6元，收報41.65元，跌5.56%。

美高梅中國（2282）第四季EBITDA跌2.9% 全年增25%。收報10.34元，升6.49%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報26.3元，跌5.23%。

朗廷－ＳＳ（1270）收報0.475元，跌1.04%。

美國1月核心CPI年升3.3%超預期 憂通脹重燃美匯美債息升。

匯控（0005）創52周高，見85.4元，收報84.85元，升0.47%。

恒生（0011）收報101.9元，跌1.55%。

中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報26.85元，跌0.19%。

新世界發展（0017）收報4.15元，跌4.38%。

新鴻基地產（0016）收報71.55元，跌0.35%。

長實集團（1113）收報32.6元，跌0.91%。

恒地（0012）收報21.2元，跌2.75%。

領展（0823）收報33.95元，跌0.44%。

友邦（1299）收報54.5元，升5.42%。

知行汽車（1274）控股股東及高層作自願禁售1年承諾，涉近29%股份。收報20.45元，跌8.71%。

保誠（2378）評估將印度合資資管上市，減持所得資金擬回饋股東。收報71.3元，升7.22%。

理士國際（0842）獲聯交所批准分拆Leoch，Energy於美國上市。創52周高，見2.06元，收報1.86元，升14.11%。

濠江1月份中場殺數威尼斯人罕見未能入三甲，澳門銀河排首位。麥格理料2月賭收介乎184至194億元， 首兩月賭收料按年微跌最少0.4%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.01元，升4.16%。

美高梅中國（2282）收報10.34元，升6.49%。

澳博（0880）收報2.4元，升3%。

永利澳門（1128）收報5.28元，升3.13%。

銀河娛樂（0027）收報29.2元，升1.74%。

金沙中國（1928）收報16.74元，升1.7%。

舜宇光學（2382）發盈喜，料去年最少賺26億元人幣增長1.4倍。創52周高，見93.7元，收報87.35元，跌1.41%。

券商：倘萬科（2202）500億債獲中國政府出手協助屬實，意味專項債買儲量房正底啟動。收報5.95元，跌6.3%。

友邦（1299）完成120億美元回購計劃。收報54.5元，升5.42%。

平保增持招行（3968）。收報43.8元，跌1.13%。

平保增持郵儲行（1658）。收報4.74元，跌0.84%。

領展（0823）王國龍重申對商戶支持。收報33.95元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見61.8元，收報58.85元，升0.09%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.75元，收報7.54元，升6.95%；經緯天地（2477）創上市新高，見26.45元，收報23.9元，跌4.78%；慧居科技（2481）創上市新高，見3.88元，收報2.7元，升12.03%；TECHSTARACQ-Z（7855）創上市新高，見10.5元，收報10.5元，升8.25%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見74元，收報73.45元，升0.2%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.75元，收報38.85元，跌5.93%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.3元，收報25.05元，跌0.4%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見116.2元，收報108.9元，升1.97%；重塑能源（2570）創上市新高，見245.2元，收報236.8元，升0.85%；健康之路（2587）創上市新高，見19.62元，收報18.68元，升8.73%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.65元，收報145.65元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.35元，收報1110.35元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.3元，收報1087.2元，升0.05%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見19.09元，收報18.77元，跌0.48%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見574.85元，收報574.85元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.82元，收報8.82元，升0.63%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1086.05元，收報1086.05元，升0.04%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見269.8元，收報269.1元，升0.82%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見136.3元，收報136.3元，升0.04%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見6.435元，收報6.215元，跌0.56%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1054.1元，收報1054.1元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.6元，收報41.65元，跌5.56%；中芯國際（0981）創上市新高，見49.6元，收報46元，跌4.07%；阿里巴巴（9988）創52周高，見124.3元，收報116.7元，升2.55%；舜宇（2382）創52周高，見93.7元，收報87.35元，跌1.41%；金蝶（0268）創52周高，見14.98元，收報14.06元，跌1.13%；比亞迪電子（0285）創52周高，見61.55元，收報56元，跌7.59%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.63元，升0.54%；中銀香港（2388）創52周高，見27.1元，收報26.85元，跌0.19%；中行（3988）創52周高，見4.31元，收報4.22元，無升跌；匯控（0005）創52周高，見85.4元，收報84.85元，升0.47%；聯通（0762）創52周高，見8.2元，收報7.8元，跌0.51%；建行（0939）創52周高，見6.65元，收報6.53元，跌0.76%；中移動（0941）創52周高，見79元，收報78元，升0.13%；交行（3328）創52周高，見6.56元，收報6.49元，無升跌；。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，裕田中國（0313）低見0.08元，收報0.081元，跌10%；中國鑄晨８１（0810）低見0.166元，收報0.166元，跌7.26%；瑩嵐集團（1162）低見0.103元，收報0.113元，無升跌；華油能源（1251）低見0.105元，收報0.109元，跌1.8%；樂氏國際控股（1529）低見0.145元，收報0.15元，跌3.85%；福森藥業（1652）低見0.35元，收報0.385元，跌3.75%；瑞斯康集團（1679）低見0.065元，收報0.166元，跌2.35%；安樂工程（1977）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；天長集團（2182）低見0.234元，收報0.285元，跌28.75%；佛朗斯股份（2499）低見6.04元，收報7.02元，跌5.77%。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，CHEVALIER INT'L（0025）低見3.7元，收報4.01元，跌0.99%；遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.2元，收報2.25元，跌2.6%；恒基發展（0097）低見0.098元，收報0.101元，跌2.88%；大同機械（0118）低見0.161元，收報0.162元，跌5.81%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.98元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.45元，收報0.46元，跌2.13%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.61元，跌3.17%；中船防務（0317）低見8.77元，收報8.95元，升0.79%；永泰地產（0369）低見1.55元，收報1.6元，跌3.61%。

異動股

上升異動股，包括，聚利寶控股（8527）收報0.34元，升36%；新享時代（8519）收報0.225元，升34.73%；廣泰國際控股（0844）收報0.35元，升34.62%；港亞控股（1723）創52周高，見1.7元，收報1.7元，升32.81%；比優集團（8053）創52周高，見0.64元，收報0.64元，升28%；北方礦業（0433）收報0.024元，升26.32%；巨騰國際（3336）收報1.25元，升25%；俄鋁（0486）創52周高，見4.1元，收報3.95元，升24.61%；K W NELSON GP（8411）收報0.072元，升24.14%；優越集團控股（1841）收報0.205元，升20.59%。

下跌異動股，包括，天長集團（2182）創上市新低，見0.234元，收報0.285元，跌28.75%；長城微光（8286）收報0.068元，跌26.88%；諾科達科技（0519）收報0.221元，跌22.46%；中國來騎哦（8039）收報0.11元，跌20.29%；金陽新能源（1121）見52周低1.5元，收報1.59元，跌16.32%；時騰科技（8113）收報0.062元，跌16.22%；民商創科（1632）收報0.207元，跌14.81%；阿仕特朗金融（8333）創上市新低，見0.2元，收報0.205元，跌14.23%；新百利融資（8439）收報0.4元，跌13.98%；融信中國（3301）收報0.31元，跌13.89%。

其他報道

新地將軍澳三大商場推出「將軍澳泊車賞」

本田、日產放棄合併談判 承諾繼續進行戰略合作

阿里、快手成交股數逾5年最多

景順：DeepSeek提高市場對內地企業創新信心 目前估值是買入點

華夏香港月底推港元數字貨幣基金 為亞太首隻

滬指尾市跌勢加劇 以日中低位收市

克而瑞︰若萬科無法自我造血償債 只靠資產出售難打破局面

阿里蔡崇信確認阿里與蘋果合作

匯豐保險推醫療保健服務月費計劃 可享普通科視像診症優惠

瑞銀：今年中國公司在亞洲上市交易中佔比將上升

恒指升幅擴大至逾600點科指彈4% 百度快手阿里健康漲逾一成

OpenAI Altman承諾推GPT5後 免費用戶可無上限使用ChatGPT

嘉信理財：香港為第五大最活躍於隔夜交易的地區 Tesla及Nvidia最受歡迎

【有片：埋身擊】商品貨幣後市有望逐步回升 可趁低買入博反彈

綠城中國擬發行美元優先票據 以再融資及要約購買今年到期票據

半日沽空金額增11% 恒生中國企業增27倍

港股創4個月高 恒指升穿22000點關 半日升333點 成交、北水增