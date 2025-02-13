自2024年10月推出以來，Fireverse憑藉其AI音樂創作技術迅速在市場嶄露頭角。該平台能在不到5分鐘內生成高質量歌曲，極大地降低音樂創作門檻。截至2024年底，其註冊用戶數突破130萬，生成歌曲超過10萬首。

Fireverse的總部位於香港，專注構建基於Web3.0的AIGC音樂平台。通過與Nobody合作，Fireverse獲得周星馳經典電影《西遊・降魔篇》《西遊・伏妖篇》和《美人魚》的知識產權授權，用於製作音樂NFT（非同質化代幣），亦為用戶提供更具吸引力的創作素材。該公司計劃利用這筆投資，加速產品增長，持續開發核心技術。Fireverse高級顧問Ignious Yong表示，未來希望加快客戶獲取速度，為渴望進入AIGC和Web3.0領域的用戶和企業提供卓越產品。

OKX Ventures作為全球領先加密貨幣交易所OKX的投資部門，聚焦於挖掘潛力區塊鏈項目。其合伙人Jeff Ren表示，Fireverse用戶數量快速增長，讓他們堅信基於AI的Web3.0應用，將迎來大規模普及。BingX首席產品官兼BingX Labs Labs負責人Vivien Lin指出，Fireverse在AI應用領域表現亮眼，為Web3音樂產業帶來全新升級，產品體驗凸顯巨大市場潛力。

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