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藍十字調查：三分一受訪年青人出行未買旅遊保險

藍十字（亞太）保險對823個18歲或以上年青人作調查，時下年青人喜愛旅遊，近七成人計劃每年外遊兩次或以上，74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，惟三分一人不會購買旅遊保險，突顯風險管理及保障意識不足。

69%受訪者打算未來12個月外遊兩次或以上；計劃外遊3次或以上亦有22%，換言之，每5個年青人便有一個打算未來一年外遊3次或以上。雖然有三分二(66%)受訪者表示會購買旅遊保險，為自己及家人提供保障，當中八成人(80%)以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。藍十字首席執行官謝佩蘭表示，業務數據反映其年輕客戶群有明顯增長，18至29歲年齡層的投保人較去年同期增加108%，保單數量更上升164%。其中18至22歲的投保人及保單數量更增加一至兩，分別上升150%及191%。藍十字同時公布2024年首三季業績，整體業績比較2023年同期上升22%，遠高於市場的2%升幅。藍十字的非醫療保險業務飈升33%，市場同期則下跌6%；其中旅遊及個人意外保險業務大幅上升44%，市場升幅為21%。藍十字的醫療保險表現同期比較上升19%，高於市場的16%升幅。藍十字首席市場總監周小斐表示，全年旅遊保險愈來愈受歡迎，故推出多次旅保，而投保次數上限為3次，而旅行日數為5至7日，迎合市場需要。

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