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Linkedln推「Future Ready Program」計劃 解決人才短缺及技能差距

職場人才平台Linkedln攜手14間港澳企業推出「Future Ready Program」計劃，旨在運用數據分析、針對性技能提升方案和知識交流，為企業提供所需的工具與資源，以縮窄技能差距、吸引環球人才來港，並促進跨業界協作。

Linkedln香港總經理吳薇薇表示，政府最新《人力推算報告》預測本港整體人力短缺將於2028年擴大至約18萬人，而與此同時，企業也難以尋找合適人才。吳薇薇介紹，為協助企業制定切合未來趨勢的人才策略，合作機構可運用Linkedln的人工智能招聘工具，進行以技能為核心的招聘，根據候選人的能力判定其潛力。此外，Linkedln 亦將提供度身訂製的分析報告，助企業制定人才規劃及長遠挽留策略。

她介紹，計劃的14個合作機構將獲得全面高效的職場技能學習解決方案，包括超過 2.3萬個Linkedln Learning課程，涵蓋4.1萬項技能，並提供精選學習路徑、人工智能支持的培訓，以及尖端數碼學習工具，協助專業人士掌握未來工作所需的核心能力。此外，「Future Ready Program」將透過獨家活動及季度高層管理人員圓桌會議，匯聚行業領袖，共同探討職位轉型、技能需求及學習模式。

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