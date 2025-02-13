集團指，預期除稅後虧損減少主要源於運動服生產業務的經營溢利增加約1.98億元，因而錄得經營溢利1000萬元，2023年經營虧損1.88億元；成功從經營虧損轉為經營溢利主要源於收益增加約5.77億元或31%，至24.57億元。

另外，收益增加主要由於客戶已大幅改善存貨過盛的問題，接獲客戶的訂單回升，運動服生產業務客戶訂單在消費者需求上升帶動下重拾升軌，尤其來自大型體育盛事。整體而言，該業務成功從去年度錄得經營虧損1.88億元轉為2024年度錄得經營溢利約1000萬元。

高級時裝零售業務於去年度就「Champion」時裝品牌的已終止經營業務錄得虧損1.2億元，由於集團自2024年1月起已終止經營「Champion」的專營店，故2024年度並無錄得有關虧損。

集團在2024年度下半年為一個增長迅速的品牌引入直營店以外的特許經營店。此舉標誌着高級時裝零售業務的一個關鍵性策略轉變，讓集團得以加強若干具備一定市場往績的品牌的業務增長及盈利能力。此策略性舉措成功把高級時裝零售業務的經營虧損從2024年度上半年的5200萬元減少至2024年度下半年約800萬元；該增長迅速的品牌主要專注於冬季產品，因此，銷售予特許經營店及所產生的溢利主要於下半年入賬。

整體而言，高級時裝零售業務的收益增加約4300萬元或7%，至6.51億元。然而，高級時裝零售業務其他品牌仍然受到市道下滑及經濟因素持續疲弱影響。鑑於其他品牌的零售店舖表現受到不利影響，集團已計提減值虧損約3500萬元，因此2024年度錄得經營虧損約6000萬元。

高級功能戶外服裝生產業務的收益增加約2.78億元或47%，至8.64億元，主要源於擴大與中國大陸市場一家綜合性運動服企業集團合作的領域與規模，令接獲中國大陸市場的訂單增加。該業務於本年度取得經營溢利約3500萬元，2023年度的經營溢利僅為300萬元。

截至2024年底，集團有現金及銀行結餘約2.5億元，及借貸淨額約2.15億元，淨負債資產比率按年料降至約16%，2023年度為18%。

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