許正宇於深圳前海出席深港金融合作委員會會議提到，香港全鏈條的專業服務，包括銀行、證券公司、私募基金、會計、法律等，也為企業在「走出去」的過程中提供國際化的專業服務，透過香港所長，服務國家所需。

許正宇續稱，為配合需要拓展海外業務的內地包括大灣區企業在港融資，香港已優化上市批核流程，證監會和港交所（0388）並正就優化上市要求、市場結構和提升公司管治等進行全面研究，將在年內提出優化建議，以進一步協助內地包括深圳企業籌募資金。

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