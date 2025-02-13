財經事務及庫務局局長許正宇表示，財庫局與會計業界整合一份專門助力內地企業「出海」的香港會計師事務所的名單，其中包含差不多60間對不同海外市場，以及相關會計和稅務法規比較熟悉的香港會計所。他解釋，名單可讓企業能通過香港會計專業更精準、更容易，也更便利地在海外拓展計劃，盼內地企業經香港「出海」時能通過此名單，更好地利用香港會計專業。
許正宇於深圳前海出席深港金融合作委員會會議提到，香港全鏈條的專業服務，包括銀行、證券公司、私募基金、會計、法律等，也為企業在「走出去」的過程中提供國際化的專業服務，透過香港所長，服務國家所需。
許正宇續稱，為配合需要拓展海外業務的內地包括大灣區企業在港融資，香港已優化上市批核流程，證監會和港交所（0388）並正就優化上市要求、市場結構和提升公司管治等進行全面研究，將在年內提出優化建議，以進一步協助內地包括深圳企業籌募資金。
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