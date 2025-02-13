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領展房地產投資最近成立  為日後參與基金管理業務鋪路

領展（0823）最近已經成立房地產投資管理業務，並且以「領展房地產投資」名義運作，並且由前貝萊德亞太房地產主管宋俊彥（John Saunders）出任集團首席投資總監，並負責領導「領展房地產投資」。根據英國PERE報道，領展正招聘澳洲投資主管。

「領展房地產投資」的官網亦正式面世，雖然新的業務暫時未有正式項目，但是料日後會更新更多新內容及最新動向。領展昨日在官網刋載的繼續支持商戶的新聞稿內，亦首次將介紹領展的內容更新，加上新內容，並謂「透過策略性聚焦於亞太區各地域及不同資產類別，多元化發展領展房託物業組合及拓展投資管理業務，提供「房託+」投資方案」。

根據亞洲房地產情報《明天地》引述的報道指，領展是次成立「領展房地產投資」，是其過去管理原有房地產信託同時，再用上以年計努力去新增基金管理業務的舉措。過往領展管理層已經提示過，會與人家成立合資、共同投資及以潛在的結構去促成管理合約。

在引入自2023年12月加盟的宋俊彥同時，其領導的團隊尚包括前安本資產管理分析員Milan Khatri，其出任為研究主管；前德意志銀行及曾經管理美國紐約帝國大厦的Empire State Realty Trust（帝國房地產信託）高層Eric Liang作為組合總監，豐泰地產投資前高層Bianca Dubbelaar為產品策略員。據稱領展擬聘用的澳洲投資主管，曾經在澳洲上市的基金經理Charter Hall工作。

該集團的股價今日收報33.95元，跌0.44%，成交額達4.16億元。

 

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