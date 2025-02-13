佐丹奴（0709）發盈警，料2024年度的純利介乎2.05億元至2.25億元，金額較上一年度大幅減少，2023年度純利為3.45億元，即跌幅達34.8%至40.6%。而截至2024年6月底的中期純利為1.2億元，意味下半年純利僅約8500萬元至1.05億元。
公司認為，海灣阿拉伯國家合作委員會及東南亞市場表現穩定，溢利減少主要由於於期內按股東要求（即周大福控股提出罷免時任主席兼行政總裁劉國權）而召開股東特別大會所產生的一次性開支；分佔南韓合營公司的溢利減少；中國內地的可比店舖銷售額出現負增長，此乃由於過往於中國內地缺乏對品牌及產品作投資，致使陳舊存貨水平較高；及香港業務受港人北上消費熱潮影響而轉弱、消費券計劃終止及缺乏租金補貼。
集團指，正按其對業務經營所在市場洞悉的趨勢實施相應的策略，致力推動收益增長、節省成本及提升盈利能力。
佐丹奴大股東周大福控股在去年曾要求召開股東特別大會，要求包括罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務，最終成功踢走劉國權，並委任非執行董事曾安業為公司主席，又另外委任鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮為非執董，委任Colin Currie為執董。
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