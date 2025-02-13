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鄭志剛伙瑞士投資公司進軍全球短劇產業 初步投資額1億美元

綜合外媒及內媒報道，新世界發展（0017）前執董及執行副主席鄭志剛在退出公司管理後，最新動作是伙拍總部位於瑞士的投資公司JAKOTA Capital，進軍全球短劇產業。JAKOTA Capital已承諾投入1億美元，並透過以紐約為總部的「Duanju Corp」（短劇公司）拓展短劇產業，將於今年3月開始營運。

為進一步支持短劇公司的投資，JAKOTA Capital AG已與數字王國（0547）旗下Digital Domain Capital Partners戰略合作，為JAKOTA投資組合中的短劇公司提供各種服務，涵蓋以人工智慧驅動的虛擬人類、視覺效果和好萊塢代表。

鄭志剛去年9月在新世界業績會上，表示經過長時間深思熟慮，決定於人生下階段投放更多時間在社會公職，為祖國和香港發揮更多貢獻。

報道引述消息人士透露，今次為推動短劇業務的發展，JAKOTA Capital已承諾投入1億美元資金，用於支持短劇公司及相關項目。這些項目包括對從事全球短劇業務的上市公司和上市前公司的投資。

此外，JAKOTA Capital還與Digital Domain Capital Partners達成戰略合作，為短劇公司提供人工智能驅動的虛擬人、視覺特效以及荷李活推廣等方面的支持。

另外，外媒引述鄭志剛指，「很高興能與 JAKOTA Capital 合作，為國際投資者提供最有效的途徑，參與源自亞洲的蓬勃發展的技術和新內容產品。」

JAKOTA Capital AG是一家總部位於瑞士的投資公司，專門從事日本、韓國和臺灣（JAKOTA）的戰略諮詢工作和主要投資。

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