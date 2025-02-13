朗廷最新的數據顯示，截至去年底的酒店組合總值158.95億元，負債比率按年只略增0.1個百分點至38.2%。旗下酒店的入住率按年上升2.8個百分點，達到平均90.9%。然而平均房租下降4.4%，導致可出租客房平均收入按年跌1.4%至每晚1434元。，餐飲業務受到消費者的消費模式轉變，以及年內婚禮活動較少，致收入按年跌3.6%。經扣除服務費開支後，去年總租金收入按年跌21.8%至4.02億元。

在財務安排方面，朗廷去年12月已經安排銀行貸款進行再融資，新貸款於2027年12月到期，其料有效減低中期再融資的風險。由於在2023年12月若干利率掉期滿，變現收益減少，因此總融資成本按年增加30.4%至7510萬元。銀行借款利息開支微增1.8%。其指出，會提升酒店的盈利能力，並正在優先考慮在可行的情況下減少開支，及在住宿及餐飲服務方面實施更高效的經營模式。香港酒店業前景短期並不明朗，但長遠而言他們仍是樂觀。