消息指，百度正開發由人工智能驅動的功能，可讓用家處理影象及文字，並提升其Sirivoice助理中國版功能，並作為已經在美國及若干用家已可享用的Apple Intelligence（蘋果情報）功能組合內的一部份。不過，該情報組合功能目前未有在內地市場推出，原因是內地監管機構要求蘋果公司要和一本地公司去開發適用於消費者的應用功能。《The Information》在今周初報道指，蘋果公司在與百度的伙伴關係遇到挑戰時，據稱已與阿里巴巴合作開發人工智能功能。有關消息，獲阿里巴巴董事局主席蔡崇信在阿聯杜拜舉辦的 World Governments Summit 2025峰會上確認。

據有關報道，蘋果公司與百度及阿里巴巴合作，反映其在面對本地同行如華為及Vivo日益劇烈的競爭時，作為對沖手段。蘋果情報需要倚賴自家擁有的人工智能模型，及與Open AI的伙伴關係，透過後者的ChatGPT軟件，去處理iPhone更多複雜的工作。蘋果公司曾經表示過，在將來提供如Google等其他公司的人工智能模型供用家使用。

百度（美：BIDU）美股最新造價升3.16%，見96.29美元。