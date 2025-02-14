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美股兩周高 道指升342點 金龍指數續創4個月高

美債息回軟，息差收窄，金龍指數續創4個月高，美股上升，創逾兩周最大升幅及新高。特朗普宣布的對等關稅未立即實施，為通過談判解決貿易糾紛留出空間。特朗普要求下屬針對各個國家評估制定對等關稅，或於4月落地。此外，他還將在汽車、半導體和藥品上另行徵收進口稅。

數據方面，美國1月PPI升幅超預期，食品和能源成本上漲，進一步表明聯儲局抗通脹進展有限。紐約聯儲報告顯示，受高利率影響，第四季度美國消費者債務逾期率觸及近五年高點。

個股方面，蘋果宣布2月19日舉行產品發布會，或推出新款iPhone SE。大型科技股表現出色，Tesla和英偉達股價均上漲逾3%；Meta股價連續第19個交易日走高。

道瓊斯工業平均指數收漲342點，升幅0.78%，報44711點。標普500指數收漲63點，升幅1.05%，報6115點。納斯達克綜合指數收漲295點，或1.51%，報19945點。

Sherwin-Williams升1.58%，報361.13美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而默沙東跌1.46%，報84.42元，拖累道指7點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報241.53元，升1.96%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報186.14元，升1.37%，亞馬遜(美：AMZN)收市報230.37元，升0.62%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報728.56元，升0.43%，英偉達(美：NVDA)收市報135.29元，升3.16%，微軟(美：MSFT)收市報410.54元，升0.36%，Tesla (美：TSLA)收市報355.94元，升5.77%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報553點。德國DAX指數收漲2.1%，報22612點；法國CAC 40指數漲1.52%，報8164點；英國富時100指數收跌0.49%，報8764點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.21%，報7684點。

美國2年期債息曾跌最多1.3%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見4.2983厘，是2月12日4.275厘後最低。收市報4.3067厘，是2月11日後收市新低，當日報4.2833厘。

美國10年期債息曾跌最多2.33%，是2月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見4.5132厘，是2月11日4.5029厘後最低。收市報4.5288厘，是2月10日後收市新低，當日報4.4968厘。

美2年期10年期債息差收窄，曾低見20.831基點，是2月10日19.121基點後最窄。收市報21.791基點，是2月10日後最窄，當日報21.782基點。

美3個月10年期債息差收窄，曾低見18.64基點，是2月12日17.736基點後最窄。收市報19.942基點，是2月10日後收市新低，當日報15.905基點。

金龍指數曾升最多1.2%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為3.29%。高見7684.04點，是2024年10月8日7719.19點後最高。收市報7684.04點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8099.05點。連升2日，累計升293.2點，對上一次連升2日是2月7日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月26日。

道指曾升最多0.9%，是1月23日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見44768.26點，是2月7日44857.11點後最高。收市報44711.43點，是2月6日後收市新高，當日報44747.63點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月26日。

標指曾升最多1.07%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見6116.91點，是1月31日6120.91點後最高。收市報6115.07點，是1月23日後收市新高，當日報6118.71點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月6日。

納指曾升最多1.54%，是1月28日後最大升幅，當日升幅為2.16%。高見19952.17點，是1月31日19969.17點後最高。收市報19945.64點，是1月24日後收市新高，當日報19954.3點。連升2日，累計升301.78點，對上一次連升2日是2月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月6日。

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