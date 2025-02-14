個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報449.99元；阿里巴巴（9988）升1.02%，折合報116.37元；美團（3690）升3.14%，折合報162.42元；匯控（0005）升0.19%，折合報85.96元；建行（0939）跌0.47%，折合報6.53元。

道期現升0.049%；標期現升0%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升0.08%；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.36%。

VIX指數隔晚跌4.97%或0.79點，報15.1點。

紐油現升0%或0美元，報71.29美元；布油現跌0.21%或0.16美元，報75.02美元；金價現升0%或0.17美元，報2928.38美元；LME 銅期貨隔晚升0.32%或30.5美元，報9485美元。比特幣現升0.15%或153.97美元，報96645.64美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0039厘，報4.5327厘。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。

順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。

蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。

朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。

新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。

瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。

新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。

佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。

華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。

領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。

永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。

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