全年計，永利皇宮及永利澳門的經調整後的物業EBITDAR分別增加1.179億美元及1.038億美元，主要是由於經營收益分別增加3.308億美元及2.511億美元，惟部分被經營開支增加所抵銷。

第四季永利皇宮經調整後的物業EBITDAR為1.846億美元，而2023年第四季則為1.711億美元。中場業務的賭枱贏額百分比為26.0%，高於2023年第四季錄得的23.6%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.51%，高於3.1%至3.4%的物業預期範圍，亦高於2023年第四季錄得的2.97%。

第四季永利澳門經調整後的物業EBITDAR為1.082億美元，而2023年第四季則為1.258億美元。中場業務的賭枱贏額百分比為17.9%，低於2023年第四季錄得的19.1%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為5.01%，高於3.1%至3.4%的物業預期範圍，亦高於2023年第四季錄得的4.37%。

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