恒指今早高開212點或0.98%，報22027點，大市成交金額33億元；國指今早高開80點或1.01%，報8083點。恒生科技指數開市報5310點，升1.43%。上升股份比例為14.19%，下跌為1.5%，無升跌為84.29%。
藍籌73隻升，5隻下跌，5隻無升跌。新東方（9901）升3.63%，報41.45元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.3%，報5.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報33.85元，升3.52%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報25.75元，跌2.09%。
恒指續高於10天線(21214.57點)。科指續高於10天線(5111.06點)。
永利澳門（1128）第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%。開市報5.35元，升1.33%。
匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。開市報85.2元，升0.41%。
順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。開市報0.033元，無升跌。
蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。開市報116.9元，升0.17%。
朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。無成交，報10.76元。
新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。開市報4.18元，升0.72%。
瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。開市報48.35元，升3.87%。
新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。開市報72.25元，升0.98%。
佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。見52周低1.44元，開市報1.44元，跌7.1%。
華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。開市報2.04元，升0.99%。
領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。開市報34元，升0.15%。
永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。無成交，報0.2元。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.1元，開市報1148.1元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.5元，開市報1087.5元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.86元，開市報8.86元，升0.45%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.6元，開市報42.6元，升0.47%；俄鋁（0486）創52周高，見4.1元，開市報4.1元，升3.8%；港亞控股（1723）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升10.59%；普拉達（1913）創52周高，見67.5元，開市報67.5元，升2.58%；天寶集團（1979）創52周高，見1.68元，開市報1.68元，升2.44%。
創52周低，佐丹奴國際（0709）低見1.44元，開市報1.44元，跌7.1%。
異動股
上升異動股，包括，方達控股（1521）開市報1.7元，升14.86%；港亞控股（1723）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升10.59%；中國天保集團（1427）開市報0.285元，升9.62%；知乎－Ｗ（2390）開市報11.64元，升9.6%；亨鑫科技（1085）開市報1.57元，升9.03%；民銀資本（1141）開市報0.43元，升7.5%；泰達生物（8189）開市報0.46元，升6.98%；英皇文化產業（0491）開市報0.047元，升6.82%；邁富時（2556）開市報80.8元，升6.67%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.097元，升6.59%。
下跌異動股，包括，栢能集團（1263）開市報5.61元，跌11.51%；佐丹奴（0709）見52周低1.44元，開市報1.44元，跌7.1%；快餐帝國（1843）開市報0.118元，跌4.84%；匯森股份（2127）開市報0.021元，跌4.55%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.168元，跌3.39%；皓文控股（8019）開市報0.6元，跌3.23%；滔搏（6110）開市報2.8元，跌2.44%；萬洲（0288）開市報5.96元，跌2.3%。
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