恒指今早高開212點或0.98%，報22027點，大市成交金額33億元；國指今早高開80點或1.01%，報8083點。恒生科技指數開市報5310點，升1.43%。上升股份比例為14.19%，下跌為1.5%，無升跌為84.29%。