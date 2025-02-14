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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升兩日 貨幣基礎降 Shibor全線向上

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.85點子至3.67298%，是2月11日後最高，當日報3.7469%。對上一次連升2日是2月7日，當日拆息報3.79458%。

港元現報7.7872元升值11點子，曾貶值最多2點子，報7.7885元，亦曾升值最多21點子，報7.7862元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.82點子至3.02821%，是2月11日後最高；1星期HIBOR升16.74點子至3.62095%，是2月10日後最高；2星期HIBOR升13.49點子至3.66524%，是2月10日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.47點子至3.79101%，是2月11日後最高；6個月期HIBOR升1.69點子至3.89173%，是2月3日後最高；12個月期HIBOR升0.78點子至3.98887%，是1月21日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減2.3億元，至總數19732.82億元，是1月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減2.2億元，至總數6103.95億元，是1月16日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數133.32億元，是1月2日後最低。收市總結餘為447.37億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日減0.06億元，至總數13048.18億元，是2月10日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減14.4億元，至總數12104.7億元，是2月11日後最低。

美匯美息

美元指數現報107.149貶值0.164點或0.15%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31186%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.6934%，連續3日擴闊，利差是2024年9月26日後最闊，當日差距為-0.7698%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年2月04日，當日利差報-0.6073%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

短線拆息方面，隔夜Shibor升6.2點子至1.889%，是2月11日後最高；1星期Shibor升13.1點子至1.894%，是1月24日後最高；2星期Shibor升15.4點子至1.969%，是2月11日後最高；1個月期Shibor升1.2點子至1.731%，是2024年12月3日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.8點子至1.75%，是2024年12月12日後最高；6個月期Shibor升0.8點子至1.75%，是2024年12月12日後最高；1年期Shibor升1.1點子至1.764%，是2024年12月13日後最高。

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