美國對等關稅未即時生效，美股上升，美期延續升勢，亞股普遍跟隨向上，港股三大指數亦上升，但均未升穿昨日高位。大市半日成交較上日午市增4.7%，至1637億元，北水淨流入28億元，較上日午市少16.97%。ATMX、比亞迪（1211）推高大市。
恒指今早高開212點，高位升583點，低位升212點，高低波幅370點。上升股份比例為36.59%，下跌為19.46%，無升跌為43.93%。
恒指半日升489點或2.24%，報22303點，大市成交金額1637億元；國指升195點或2.44%，報8197點。恒生科技指數收報5395點，升3.07%。
藍籌股成交金額821.93億元，佔大市成交50.2%；科指成份股成交金額643.99億元，佔大市成交39.33%；國指成份股成交金額705.99億元，佔大市成交43.12%。
24隻雙櫃台股，總成交1.08億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少23.97%，至151.02億元，佔大市成交9.22%。牛熊證成交金額84.68億元，減少15.55%；窩輪成交金額66.33億元，減少32.55%。
藍籌64隻升，13隻下跌，6隻無升跌。阿里健康（0241）升16.19%，收報5.31元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌2.93%，收報44.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.31元，升16.19%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.15元，跌4.37%。
恒指續高於10天線(21242.24點)。科指續高於10天線(5119.6點)。
北水南下合計淨流入28.12億元，終止單日流出。北水本月累計流入216.98億元。
百度（9888）：文心下一代模型6月30日起開源。收報95元，升1.06%。
永利澳門（1128）第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%。收報5.34元，升1.14%。
匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。收報84.5元，跌0.41%。
順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。收報0.024元，跌27.27%。
蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。收報119.9元，升2.74%。
朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。收報10.82元，升0.56%。
新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。收報4.19元，升0.96%。
瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。收報48.25元，升3.65%。
新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。收報71.55元，無升跌。
佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。見52周低1.44元，收報1.45元，跌6.45%。
華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。收報2.06元，升1.98%。
領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。收報34.35元，升1.18%。
永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。收報0.189元，跌5.5%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見30.4元，收報30.25元，升5.95%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見171.3元，收報171.1元，升3.2%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.68元，收報0.62元，升6.9%；金山雲（3896）創上市新高，見10.26元，收報9.98元，升12.01%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見488元，收報485.2元，升9.28%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.55元，收報6.47元，升10.03%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見112.5元，收報111.1元，升7.55%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見339元，收報339元，升6.54%；健康之路（2587）創上市新高，見19.8元，收報19.56元，升4.71%；腦動極光（6681）創上市新高，見6元，收報5.93元，升7.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.46元，收報39.46元，升1.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.1元，收報1148.05元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.7元，收報1110.7元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.5元，收報1087.2元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1170.8元，收報1170.8元，升0.08%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.86元，收報8.86元，升0.45%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見64.84元，收報64.6元，升0.25%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.7元，收報42.7元，升0.71%；阿里影業（1060）創52周高，見0.63元，收報0.62元，升10.71%；世紀建業（0079）創52周高，見0.165元，收報0.145元，跌3.33%。
破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見366.4元，收報364元，升7.37%；金蝶（0268）創52周高，見15.38元，收報14.98元，升6.54%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.68元，升0.89%；聯通（0762）創52周高，見8.24元，收報8.18元，升4.87%；中移動（0941）創52周高，見79.15元，收報78.9元，升1.15%；交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.5元，升0.15%。
4隻股份創上市新低，包括亞洲電視控股（0707）低見0.076元，收報0.079元，跌5.95%；中漆集團（1932）低見0.225元，收報0.225元，跌5.86%；安樂工程（1977）低見0.76元，收報0.81元，升1.25%；元續科技（8637）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%。
25隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.12元，收報0.123元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；先豐服務集團（0500）低見0.131元，收報0.139元，無升跌；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；佐丹奴國際（0709）低見1.44元，收報1.45元，跌6.45%；利亞零售（0831）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%；從玉智農（0875）低見0.84元，收報0.88元，升2.33%；綠色能源科技集團（0979）低見0.103元，收報0.181元，跌24.58%；香港科技探索（1137）低見1.21元，收報1.23元，跌0.81%。
異動股
上升異動股，包括，裕田中國（0313）收報0.12元，升48.15%；大人國際（1957）收報0.255元，升26.87%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.425元，收報0.36元，升26.32%；港亞控股（1723）創52周高，見2.18元，收報2.12元，升24.71%；謝瑞麟（0417）收報0.81元，升24.62%；亞信科技（1675）創52周高，見9.15元，收報9.01元，升23.59%；新意網集團（1686）創52周高，見6.08元，收報5.98元，升22.54%；知乎－Ｗ（2390）收報12.68元，升19.4%；善裕集團控股（8245）收報0.22元，升18.92%；鷹瞳科技－Ｂ（2251）收報14.14元，升17.83%。
下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）收報0.024元，跌27.27%；綠色能源科技集團（0979）見52周低0.103元，收報0.181元，跌24.58%；豐展控股（1826）收報0.053元，跌24.29%；劍虹集團控股（1557）收報0.127元，跌19.62%；天臣控股（1201）收報1.25元，跌18.3%；瑋俊生物科技（0660）收報0.067元，跌15.19%；莊皇集團公司（8501）收報0.31元，跌15.07%；中國派對文化（1532）收報0.1元，跌14.53%；新宇環保（0436）收報0.042元，跌14.29%；駿東控股（8277）收報0.133元，跌14.19%；雙樺控股（1241）收報0.087元，跌12.12%。
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