moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升489點 科指升3% 成交增4% 北水流入減16% ATMX推高大市

美國對等關稅未即時生效，美股上升，美期延續升勢，亞股普遍跟隨向上，港股三大指數亦上升，但均未升穿昨日高位。大市半日成交較上日午市增4.7%，至1637億元，北水淨流入28億元，較上日午市少16.97%。ATMX、比亞迪（1211）推高大市。

恒指今早高開212點，高位升583點，低位升212點，高低波幅370點。上升股份比例為36.59%，下跌為19.46%，無升跌為43.93%。

恒指半日升489點或2.24%，報22303點，大市成交金額1637億元；國指升195點或2.44%，報8197點。恒生科技指數收報5395點，升3.07%。

藍籌股成交金額821.93億元，佔大市成交50.2%；科指成份股成交金額643.99億元，佔大市成交39.33%；國指成份股成交金額705.99億元，佔大市成交43.12%。

24隻雙櫃台股，總成交1.08億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.97%，至151.02億元，佔大市成交9.22%。牛熊證成交金額84.68億元，減少15.55%；窩輪成交金額66.33億元，減少32.55%。

藍籌64隻升，13隻下跌，6隻無升跌。阿里健康（0241）升16.19%，收報5.31元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌2.93%，收報44.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.31元，升16.19%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.15元，跌4.37%。

恒指續高於10天線(21242.24點)。科指續高於10天線(5119.6點)。

北水南下合計淨流入28.12億元，終止單日流出。北水本月累計流入216.98億元。

百度（9888）：文心下一代模型6月30日起開源。收報95元，升1.06%。

永利澳門（1128）第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%。收報5.34元，升1.14%。

匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。收報84.5元，跌0.41%。

順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。收報0.024元，跌27.27%。

蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。收報119.9元，升2.74%。

朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。收報10.82元，升0.56%。

新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。收報4.19元，升0.96%。

瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。收報48.25元，升3.65%。

新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。收報71.55元，無升跌。

佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。見52周低1.44元，收報1.45元，跌6.45%。

華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。收報2.06元，升1.98%。

領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。收報34.35元，升1.18%。

永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。收報0.189元，跌5.5%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見30.4元，收報30.25元，升5.95%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見171.3元，收報171.1元，升3.2%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.68元，收報0.62元，升6.9%；金山雲（3896）創上市新高，見10.26元，收報9.98元，升12.01%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見488元，收報485.2元，升9.28%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.55元，收報6.47元，升10.03%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見112.5元，收報111.1元，升7.55%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見339元，收報339元，升6.54%；健康之路（2587）創上市新高，見19.8元，收報19.56元，升4.71%；腦動極光（6681）創上市新高，見6元，收報5.93元，升7.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.46元，收報39.46元，升1.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.1元，收報1148.05元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.7元，收報1110.7元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.5元，收報1087.2元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1170.8元，收報1170.8元，升0.08%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.86元，收報8.86元，升0.45%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見64.84元，收報64.6元，升0.25%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.7元，收報42.7元，升0.71%；阿里影業（1060）創52周高，見0.63元，收報0.62元，升10.71%；世紀建業（0079）創52周高，見0.165元，收報0.145元，跌3.33%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見366.4元，收報364元，升7.37%；金蝶（0268）創52周高，見15.38元，收報14.98元，升6.54%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.68元，升0.89%；聯通（0762）創52周高，見8.24元，收報8.18元，升4.87%；中移動（0941）創52周高，見79.15元，收報78.9元，升1.15%；交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.5元，升0.15%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括亞洲電視控股（0707）低見0.076元，收報0.079元，跌5.95%；中漆集團（1932）低見0.225元，收報0.225元，跌5.86%；安樂工程（1977）低見0.76元，收報0.81元，升1.25%；元續科技（8637）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.12元，收報0.123元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；先豐服務集團（0500）低見0.131元，收報0.139元，無升跌；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；佐丹奴國際（0709）低見1.44元，收報1.45元，跌6.45%；利亞零售（0831）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%；從玉智農（0875）低見0.84元，收報0.88元，升2.33%；綠色能源科技集團（0979）低見0.103元，收報0.181元，跌24.58%；香港科技探索（1137）低見1.21元，收報1.23元，跌0.81%。

異動股

上升異動股，包括，裕田中國（0313）收報0.12元，升48.15%；大人國際（1957）收報0.255元，升26.87%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.425元，收報0.36元，升26.32%；港亞控股（1723）創52周高，見2.18元，收報2.12元，升24.71%；謝瑞麟（0417）收報0.81元，升24.62%；亞信科技（1675）創52周高，見9.15元，收報9.01元，升23.59%；新意網集團（1686）創52周高，見6.08元，收報5.98元，升22.54%；知乎－Ｗ（2390）收報12.68元，升19.4%；善裕集團控股（8245）收報0.22元，升18.92%；鷹瞳科技－Ｂ（2251）收報14.14元，升17.83%。

下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）收報0.024元，跌27.27%；綠色能源科技集團（0979）見52周低0.103元，收報0.181元，跌24.58%；豐展控股（1826）收報0.053元，跌24.29%；劍虹集團控股（1557）收報0.127元，跌19.62%；天臣控股（1201）收報1.25元，跌18.3%；瑋俊生物科技（0660）收報0.067元，跌15.19%；莊皇集團公司（8501）收報0.31元，跌15.07%；中國派對文化（1532）收報0.1元，跌14.53%；新宇環保（0436）收報0.042元，跌14.29%；駿東控股（8277）收報0.133元，跌14.19%；雙樺控股（1241）收報0.087元，跌12.12%。

其他報道

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升兩日 貨幣基礎降 Shibor全線向上

內地本月約有3萬億流動性缺口 料或季尾降準

TikTok重新在蘋果和Android商店上架

新加坡上季經濟按年增長5%

大摩行政總裁去年酬金逾2.6億

百度：文心下一代模型6月30日起開源

壽司郎香港仔利港商場分店下周一正式開幕 推300張紀念船票優惠券

德銀：減發債可降10年期美債息 

滬深三大股指開市個別走 人行淨回籠852億元

恒指高開212點 科指升1.4% 新東方、蔚來升3%

永利澳門第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%

港股ADR升203點 夜期高水127點 美期個別發展 亞股升

匯控擬下周啟動新一輪裁員 由亞洲開始 持續數周至數月

美股兩周高 道指升342點 金龍指數續創4個月高

北水增持工行 減持商湯