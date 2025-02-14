據知情人士透露，蘋果在中國和美國設有多個團隊，致力於將Apple Intelligence平台調整為適用於中國地區，目標是最早在5月推出。報道引述消息指，除了工程工作外，蘋果在中國還面臨監管障礙。

報道指，蘋果要在中國重新站穩腳跟，AI技術是個關鍵。這迫使蘋果不得不依賴當地的合作伙伴——主要是阿里巴巴（9988）和百度（9888），依賴程度以前罕見。蘋果與阿里巴巴合作創建了一個設備端系統，可以為中國的iPhone、iPad和Mac用戶分析和修改蘋果的AI模型。它將審查和過濾AI輸出，以符合中國政府的要求。報道引述消息指，與此同時百度將成為處理其他功能的第二伙伴。

將蘋果的AI功能帶給中國用戶並不像扳動開關那麼簡單。美國版的Apple Intelligence有幾個要素不能自動轉移到中國。

該平台在美國擁有三種主要類型的AI功能：在設備本身上運行的蘋果功能，由蘋果公司的互聯網伺服器提供支持的蘋果功能，以及在OpenAI基礎設施上運行的聊天機器人功能。

在中國，蘋果將像在美國一樣使用自己的設備端AI模型，但阿里巴巴的軟件將充當頂層，可以在用戶不知情的情况下審查政府不允許的內容。

百度將負責諸如視覺智能(Visual Intelligence)等功能，這是iPhone 16上的一個功能，允許手機掃描物品並從網絡上檢索信息。

其他報道

恒指半日升489點 科指升3% 成交增4% 北水流入減16% ATMX推高大市

和鉑醫藥料去年最多賺2200萬元 經營現金淨流入創新高

滬深三大指數向上 滬指升0.25% 半日成交額破1萬億人幣

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升兩日 貨幣基礎降 Shibor全線向上

內地本月約有3萬億流動性缺口 料或季尾降準

TikTok重新在蘋果和Android商店上架

新加坡上季經濟按年增長5%

大摩行政總裁去年酬金逾2.6億

百度：文心下一代模型6月30日起開源

壽司郎香港仔利港商場分店下周一正式開幕 推300張紀念船票優惠券

德銀：減發債可降10年期美債息