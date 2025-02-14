富衛香港宣布，根據保險業監管局去年1月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛2024年首三季新業務年度化保費按年錄得53%的顯著增長，高於行業平均升幅29%；新業務首年保費亦按年升48%，優於行業平均升幅16%。憑藉卓越佳績，富衛按業務規模繼續穩居泛亞洲保險公司全港頭五位。
去年第三季，富衛各銷售渠道再度錄得雙位數或以上的顯著升幅，當中專屬代理人渠道新業務年度化保費按年升 97%，優於行業平均升幅38%。銀行保險渠道新業務年度化保費按年升124%，大幅領先行業平均升幅 12%；新業務首年保費按年上升 51%，優於行業平均升幅19%。
同期經紀渠道新業務年度化保費按年升60%，優於行業平均升幅 29%；新業務首年保費按年上升 113%，大幅領先行業平均升幅 10%。網上及直銷平台新業務年度化保費按年升 76%。
2024年首三季，本地客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費按年增長62%，優於行業平均增幅34%。至於包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費則增長43%，領先行業平均增幅22%。另外，富衛個人壽險新業務躉繳保費收入再度蟬聯全港第一，去年首三季按年升46%，遠較行業平均跌1%為佳。
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛香港2024年第三季表現強勁，各項重要業務指標均呈現理想增速，當中各銷售渠道更連續兩季錄得雙位數或以上增長。展望未來，富衛香港將繼續積極把握機遇，透過提供創新產品及優質服務，為大眾創造保險新體驗。
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