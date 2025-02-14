去年第三季，富衛各銷售渠道再度錄得雙位數或以上的顯著升幅，當中專屬代理人渠道新業務年度化保費按年升 97%，優於行業平均升幅38%。銀行保險渠道新業務年度化保費按年升124%，大幅領先行業平均升幅 12%；新業務首年保費按年上升 51%，優於行業平均升幅19%。

同期經紀渠道新業務年度化保費按年升60%，優於行業平均升幅 29%；新業務首年保費按年上升 113%，大幅領先行業平均升幅 10%。網上及直銷平台新業務年度化保費按年升 76%。

2024年首三季，本地客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費按年增長62%，優於行業平均增幅34%。至於包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費則增長43%，領先行業平均增幅22%。另外，富衛個人壽險新業務躉繳保費收入再度蟬聯全港第一，去年首三季按年升46%，遠較行業平均跌1%為佳。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛香港2024年第三季表現強勁，各項重要業務指標均呈現理想增速，當中各銷售渠道更連續兩季錄得雙位數或以上增長。展望未來，富衛香港將繼續積極把握機遇，透過提供創新產品及優質服務，為大眾創造保險新體驗。

其他報道

蘋果計劃最快5月將AI功能引入中國

恒指半日升489點 科指升3% 成交增4% 北水流入減16% ATMX推高大市

和鉑醫藥料去年最多賺2200萬元 經營現金淨流入創新高

滬深三大指數向上 滬指升0.25% 半日成交額破1萬億人幣

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升兩日 貨幣基礎降 Shibor全線向上

內地本月約有3萬億流動性缺口 料或季尾降準

TikTok重新在蘋果和Android商店上架

新加坡上季經濟按年增長5%

大摩行政總裁去年酬金逾2.6億

百度：文心下一代模型6月30日起開源

壽司郎香港仔利港商場分店下周一正式開幕 推300張紀念船票優惠券

德銀：減發債可降10年期美債息

滬深三大股指開市個別走 人行淨回籠852億元

恒指高開212點 科指升1.4% 新東方、蔚來升3%

永利澳門第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%

港股ADR升203點 夜期高水127點 美期個別發展 亞股升

匯控擬下周啟動新一輪裁員 由亞洲開始 持續數周至數月

美股兩周高 道指升342點 金龍指數續創4個月高

北水增持工行 減持商湯