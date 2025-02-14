中國信通院CAICT微信公眾號公布，中國信息通信研究院正式開始DeepSeek國產化適配測評工作，旨在為DeepSeek系列模型在多硬件多場景下的適配部署提供參考。
一是評價模型在包括硬件晶片、計算設備、智算集群等軟硬件系統中的適配效果；二是反映模型在軟硬件系統適配過程中軟件棧及工具的適配易用性及開發部署成本。
測評將依托由中國信通院人工智能軟硬件協同創新與適配驗證中心、人工智能關鍵技術和應用評測工業和信息化部重點實驗室聯合推進的AISHPerf（Performance Benchmarks of Artificial Intelligence Software and Hardware,以下簡稱AISHPerf）人工智能軟硬件基準體系及測試工具，面向包括芯片、服務器、集群、開發框架及工具鏈、智算設施及平台等在內的人工智能軟硬件產品及系統開展。
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