他又稱，與泰國金融科技協會見面時分享了香港金融科技及Web3.0的最新發展，與會者均對香港的金融科技生態圈十分感興趣，協會也接受了邀請今個月底到訪香港與香港金融科技界的持份者對接尋找合作機會。

同時，陳浩濂與泰國商會副主席Phairush Burapachaisri、秦國外國商會聯會高級顧問Stanley King和泰國香港總商會會長Danny Yu見面，介紹粵港澳大灣區的最新發展與及相關的金融措施，例如跨境電子支付，而跨境開戶、跨境徵信等一系列試點舉措亦順利成功落實。商會均表示對這有8700萬人口的大灣區龐大市場十分感興趣，並會積極鼓勵其會員與香港對接，加深會員掌握相關資訊以便會員更有效地把握商機。

在曼谷期間，陳浩濂表示先後與一間大型企業集團及一家族辦公室見面。該大型企業集團在香港及內地均有業務，他鼓勵該集團多用香港的金融服務包括財資管理及會計專業等，他們亦表示會繼續在香港及內地擴展其業務。另外，他會見的家族辦公室現時在香港已設有辦公室，，該家族辦公室表示會繼續利用香港物色適當的私募基金作更多投資。