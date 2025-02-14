美國對等關稅未即時生效，美匯低見106.962，是2024年12月18日新低，在岸人民幣曾升值至7.2651元，是1月27日7.2444元後最強；離岸人民幣曾升值至7.2635元，是1月30日7.259元後最強。港元升值至7.7839元，是2月6日7.7838元後最強。

恒指今早高開212點，高位升805點，低位升212點，高低波幅593點。上升股份比例為47.02%，下跌為22.59%，無升跌為30.38%。

恒指收市升805點或3.69%，報22620點，大市成交金額3646億元，較上日減少3.91%，是2月12日2871.63億元成交後最少；國指升328點或4.11%，報8331點。恒生科技指數收報5526點，升5.56%。

藍籌股成交金額2000.78億元，佔大市成交54.87%；科指成份股成交金額1551.66億元，佔大市成交42.55%；國指成份股成交金額1732.95億元，佔大市成交47.53%。

24隻雙櫃台股，總成交2.57億元人民幣，相當於約2.75億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.39%，至191.9億元，佔大市成交5.26%。牛熊證成交金額107.32億元，增加7%；窩輪成交金額84.58億元，減少13.99%。

藍籌68隻升，11隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升29.1%，收報5.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.3%，收報5.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.9元，升29.1%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.65元，跌2.47%。

恒指續高於10天線(21273.89點)。科指續高於10天線(5132.64點)。

北水南下合計淨流入77.13億元，終止單日流出，淨流入金額是2月10日164.67億元後最多。。北水本月累計流入265.98億元，連續第20個月流入。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.69%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。曾高見22620.33點，是2024年10月8日22902.36點後最高。今日收市報22620.33點，是2024年10月7日後收市新高，當日報23099.78點。

科指曾升最多5.56%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。曾高見5526.22點，是2022年2月18日5664.61點後最高。今日收市報5526.22點，是2022年2月17日後收市新高，當日報5662.28點。

國指曾升最多4.11%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。曾高見8331.4點，是2024年10月7日8372.97點後最高。今日收市報8331.4點，是2022年2月21日後收市新高，當日報8455.99點。

一周表現

恒指本周累升7.04%或1486點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為10.2%；恒指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升54.45%，其次為阿里巴巴（9988）及快手（1024），分別升24.1%及15.55%。而表現最差的是中升（0881），累跌7.67%，其次為信義光能（0968）及宏橋（1378），分別跌6.13%及4.98%。

國指本周累升7.03%或547點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為11.73%；國指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升24.1%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升15.55%及11.94%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌6.21%，其次為吉利（0175）及中芯國際（0981），分別跌3.27%及2.36%。

科指本周累升7.3%或375點，升幅是2025年2月07日後最大，當時收市升幅為9.03%；科指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升54.45%，其次為阿里巴巴（9988）及金蝶（0268），分別升24.1%及21.16%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌6.21%，其次為ASMPT（0522）及華虹半導體（1347），分別跌5.95%及3.02%。

午後消息股表現

習近平擬下周主持提振私營企業信心研討會 馬雲、馬化騰出席。阿里（9988）創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%。

騰訊（0700）收報474.8元，升7.42%。

蔚來（9866）向長城（2333）開放充電網絡。收報34.55元，升5.66%。

和鉑醫藥（2142）料去年最多賺2200萬元 經營現金淨流入創新高收報4.02元，升0.5%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）：文心下一代模型6月30日起開源。收報96.55元，升2.71%。

永利澳門（1128）第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%。收報5.32元，升0.76%。

匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。收報84.5元，跌0.41%。

順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。收報0.022元，跌33.33%。

蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%。

朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。收報10.9元，升1.3%。

新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。收報4.29元，升3.37%。

瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。收報48元，升3.11%。

新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。收報71.55元，無升跌。

佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。見52周低1.44元，收報1.47元，跌5.16%。

華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。收報2.07元，升2.48%。

領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。收報34.5元，升1.62%。

永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。收報0.193元，跌3.5%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.17元，收報1.17元，升3.54%；高偉電子（1415）創上市新高，見30.4元，收報29.7元，升4.03%；港亞控股（1723）創上市新高，見3.08元，收報2.85元，升67.65%；小米集團－Ｗ（1810）創上市新高，見44.9元，收報44.7元，升7.32%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.8元，收報7.65元，升1.46%；聲通科技（2495）創上市新高，見275元，收報272.8元，升6.98%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見176.7元，收報176.6元，升6.51%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.68元，收報0.63元，升8.62%；金山雲（3896）創上市新高，見10.88元，收報10.7元，升20.09%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見495元，收報493元，升11.04%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.85元，收報6.82元，升15.99%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見112.8元，收報110.8元，升7.26%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見441.8元，收報441.6元，升7.45%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見74.65元，收報74.6元，升1.57%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見342元，收報339.4元，升6.66%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.85元，收報41.55元，升6.95%；越疆科技（2432）創上市新高，見29.2元，收報28.9元，升6.25%；健康之路（2587）創上市新高，見20.4元，收報19.72元，升5.57%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.05元，收報5.88元，升6.72%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.46元，收報39.46元，升1.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.1元，收報1147.5元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.7元，收報1110.7元，升0.03%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.9元，收報44.7元，升7.32%；比亞迪（1211）創上市新高，見366.4元，收報364.2元，升7.43%；阿里巴巴（9988）創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%；金蝶（0268）創52周高，見15.38元，收報15元，升6.69%；金山軟件（3888）創52周高，見45.55元，收報45.55元，升6.8%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.7元，升1.24%；聯通（0762）創52周高，見8.39元，收報8.24元，升5.64%；中移動（0941）創52周高，見79.95元，收報79.9元，升2.44%；藥明生物（2269）創52周高，見23.35元，收報23.3元，升11.75%；交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.52元，升0.46%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，復興亞洲（0274）低見0.027元，收報0.032元，升6.67%；域能控股（0442）低見0.247元，收報0.62元，跌16.22%；中國油氣控股（0702）低見0.035元，收報0.037元，跌7.5%；亞洲電視控股（0707）低見0.076元，收報0.096元，升14.29%；從玉智農（0875）低見0.71元，收報0.83元，跌3.49%；時富投資（1049）低見0.43元，收報0.43元，跌14%；樂氏國際控股（1529）低見0.138元，收報0.14元，跌6.67%；劍虹集團控股（1557）低見0.117元，收報0.125元，跌20.89%；景瑞控股（1862）低見0.017元，收報0.018元，跌18.18%；飛揚集團（1901）低見0.065元，收報0.066元，跌5.71%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；結好控股（0064）低見0.12元，收報0.124元，升0.81%；REGAL INT'L（0078）低見2.2元，收報2.28元，升1.33%；協合新能源（0182）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；廖創興企業（0194）低見3.84元，收報3.94元，跌0.76%；順豪物業（0219）低見0.53元，收報0.56元，跌9.68%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.06元，收報0.063元，跌5.97%；先豐服務集團（0500）低見0.131元，收報0.145元，升4.32%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%。

異動股

上升異動股，包括，進業控股（8356）收報0.85元，升84.78%；港亞控股（1723）創上市新高，見3.08元，收報2.85元，升67.65%；巨騰國際（3336）創52周高，見2元，收報1.99元，升59.2%；裕田中國（0313）收報0.123元，升51.85%；一元宇宙（1616）收報0.046元，升39.39%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.425元，收報0.39元，升36.84%；維亞生物（1873）創52周高，見1.36元，收報1.32元，升34.69%；浙江永安（8211）收報0.044元，升33.33%；木薯資源（0841）收報0.125元，升30.21%；亞信科技（1675）創52周高，見10.16元，收報9.42元，升29.22%；阿里健康（0241）收報5.9元，升29.1%。

下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）收報0.022元，跌33.33%；聚利寶控股（8527）收報0.26元，跌23.53%；德信服務（2215）收報1元，跌22.48%；劍虹集團控股（1557）創上市新低，見0.117元，收報0.125元，跌20.89%；中國派對文化（1532）收報0.094元，跌19.66%；綠色能源科技集團（0979）見52周低0.103元，收報0.194元，跌19.17%；景瑞（1862）創上市新低，見0.017元，收報0.018元，跌18.18%；悅達國際控股（0629）收報0.195元，跌17.72%；吉星新能源（3395）收報0.15元，跌16.67%。

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