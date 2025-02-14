國家主席習近平據報下周一會出席一個馬雲等商界領袖同場的座談會，A股上升，創業板指數升至兩個月來高位，港股、阿里（9988）午後亦升幅擴大，恒指收市以全日高位收，升805點。港股三大指數創近4個月最大升幅，恒指國指創4個月新高，科指創3年即市及收市新高，國指亦創近3年市新高。大市成交較上日減少3%，但仍有3646億元，而北水轉流入77億，金額是4日最多。全周計三大指數齊升逾7%，創4個月最按周升幅，同時連升第5周，創逾兩年最長升浪。阿里健康（0241）全周累升54%，是表現最佳恒指、科指股，阿里巴巴（9988），累升24.1%，是表現最佳國指股。
美國對等關稅未即時生效，美匯低見106.962，是2024年12月18日新低，在岸人民幣曾升值至7.2651元，是1月27日7.2444元後最強；離岸人民幣曾升值至7.2635元，是1月30日7.259元後最強。港元升值至7.7839元，是2月6日7.7838元後最強。
恒指今早高開212點，高位升805點，低位升212點，高低波幅593點。上升股份比例為47.02%，下跌為22.59%，無升跌為30.38%。
恒指收市升805點或3.69%，報22620點，大市成交金額3646億元，較上日減少3.91%，是2月12日2871.63億元成交後最少；國指升328點或4.11%，報8331點。恒生科技指數收報5526點，升5.56%。
藍籌股成交金額2000.78億元，佔大市成交54.87%；科指成份股成交金額1551.66億元，佔大市成交42.55%；國指成份股成交金額1732.95億元，佔大市成交47.53%。
24隻雙櫃台股，總成交2.57億元人民幣，相當於約2.75億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少3.39%，至191.9億元，佔大市成交5.26%。牛熊證成交金額107.32億元，增加7%；窩輪成交金額84.58億元，減少13.99%。
藍籌68隻升，11隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升29.1%，收報5.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.3%，收報5.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5.9元，升29.1%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.65元，跌2.47%。
恒指續高於10天線(21273.89點)。科指續高於10天線(5132.64點)。
北水南下合計淨流入77.13億元，終止單日流出，淨流入金額是2月10日164.67億元後最多。。北水本月累計流入265.98億元，連續第20個月流入。
恒指曾升最多3.69%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。曾高見22620.33點，是2024年10月8日22902.36點後最高。今日收市報22620.33點，是2024年10月7日後收市新高，當日報23099.78點。
科指曾升最多5.56%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。曾高見5526.22點，是2022年2月18日5664.61點後最高。今日收市報5526.22點，是2022年2月17日後收市新高，當日報5662.28點。
國指曾升最多4.11%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。曾高見8331.4點，是2024年10月7日8372.97點後最高。今日收市報8331.4點，是2022年2月21日後收市新高，當日報8455.99點。
恒指本周累升7.04%或1486點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為10.2%；恒指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升54.45%，其次為阿里巴巴（9988）及快手（1024），分別升24.1%及15.55%。而表現最差的是中升（0881），累跌7.67%，其次為信義光能（0968）及宏橋（1378），分別跌6.13%及4.98%。
國指本周累升7.03%或547點，升幅是2024年10月04日後最大，當時收市升幅為11.73%；國指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升24.1%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升15.55%及11.94%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌6.21%，其次為吉利（0175）及中芯國際（0981），分別跌3.27%及2.36%。
科指本周累升7.3%或375點，升幅是2025年2月07日後最大，當時收市升幅為9.03%；科指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升54.45%，其次為阿里巴巴（9988）及金蝶（0268），分別升24.1%及21.16%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌6.21%，其次為ASMPT（0522）及華虹半導體（1347），分別跌5.95%及3.02%。
習近平擬下周主持提振私營企業信心研討會 馬雲、馬化騰出席。阿里（9988）創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%。
騰訊（0700）收報474.8元，升7.42%。
蔚來（9866）向長城（2333）開放充電網絡。收報34.55元，升5.66%。
和鉑醫藥（2142）料去年最多賺2200萬元 經營現金淨流入創新高收報4.02元，升0.5%。
百度（9888）：文心下一代模型6月30日起開源。收報96.55元，升2.71%。
永利澳門（1128）第四季EBITDAR跌1.4% 全年增23%。收報5.32元，升0.76%。
匯控（0005）擬下周啟動新一輪裁員，由亞洲開始，持續數周至數月。收報84.5元，跌0.41%。
順風清潔能源（1165）遭入稟清盤討債2.89億。收報0.022元，跌33.33%。
蘋果與阿里（9988）在AI合作，亦傳續與百度（9888）合作。創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%。
朗廷酒店（0041）全年可分派收入按年減62%至1.13億，恢復末期分派每單位0.016元。收報10.9元，升1.3%。
新世界（0017）據報選三家銀行，為581億元債務作再融資安排。收報4.29元，升3.37%。
瑞聲科技（2018）發盈喜，料去年至少多賺1.3倍。收報48元，升3.11%。
新鴻基地產（0016）旗下啟勝與港專簽合作備忘錄，合作促進物管業人員培訓及發展。收報71.55元，無升跌。
佐丹奴（0709）盈警料全年純利最多跌四成，罷免前主席兼港人北上等拖累。見52周低1.44元，收報1.47元，跌5.16%。
華寶國際（0336）執董蔡文霞獲廉署通知解除保釋條件。收報2.07元，升2.48%。
領展（0823）房地產投資最近成立，為日後參與基金管理業務鋪路。收報34.5元，升1.62%。
永嘉（3322）料全年虧損收窄至約6000萬元，下半年轉賺2600萬元。收報0.193元，跌3.5%。
破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.17元，收報1.17元，升3.54%；高偉電子（1415）創上市新高，見30.4元，收報29.7元，升4.03%；港亞控股（1723）創上市新高，見3.08元，收報2.85元，升67.65%；小米集團－Ｗ（1810）創上市新高，見44.9元，收報44.7元，升7.32%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.8元，收報7.65元，升1.46%；聲通科技（2495）創上市新高，見275元，收報272.8元，升6.98%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見176.7元，收報176.6元，升6.51%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.68元，收報0.63元，升8.62%；金山雲（3896）創上市新高，見10.88元，收報10.7元，升20.09%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見495元，收報493元，升11.04%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.85元，收報6.82元，升15.99%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見112.8元，收報110.8元，升7.26%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見441.8元，收報441.6元，升7.45%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見74.65元，收報74.6元，升1.57%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見342元，收報339.4元，升6.66%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.85元，收報41.55元，升6.95%；越疆科技（2432）創上市新高，見29.2元，收報28.9元，升6.25%；健康之路（2587）創上市新高，見20.4元，收報19.72元，升5.57%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.05元，收報5.88元，升6.72%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.46元，收報39.46元，升1.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.1元，收報1147.5元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.7元，收報1110.7元，升0.03%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.9元，收報44.7元，升7.32%；比亞迪（1211）創上市新高，見366.4元，收報364.2元，升7.43%；阿里巴巴（9988）創52周高，見124.3元，收報124.1元，升6.34%；金蝶（0268）創52周高，見15.38元，收報15元，升6.69%；金山軟件（3888）創52周高，見45.55元，收報45.55元，升6.8%；工行（1398）創52周高，見5.72元，收報5.7元，升1.24%；聯通（0762）創52周高，見8.39元，收報8.24元，升5.64%；中移動（0941）創52周高，見79.95元，收報79.9元，升2.44%；藥明生物（2269）創52周高，見23.35元，收報23.3元，升11.75%；交行（3328）創52周高，見6.57元，收報6.52元，升0.46%。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，復興亞洲（0274）低見0.027元，收報0.032元，升6.67%；域能控股（0442）低見0.247元，收報0.62元，跌16.22%；中國油氣控股（0702）低見0.035元，收報0.037元，跌7.5%；亞洲電視控股（0707）低見0.076元，收報0.096元，升14.29%；從玉智農（0875）低見0.71元，收報0.83元，跌3.49%；時富投資（1049）低見0.43元，收報0.43元，跌14%；樂氏國際控股（1529）低見0.138元，收報0.14元，跌6.67%；劍虹集團控股（1557）低見0.117元，收報0.125元，跌20.89%；景瑞控股（1862）低見0.017元，收報0.018元，跌18.18%；飛揚集團（1901）低見0.065元，收報0.066元，跌5.71%。
42隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，無升跌；結好控股（0064）低見0.12元，收報0.124元，升0.81%；REGAL INT'L（0078）低見2.2元，收報2.28元，升1.33%；協合新能源（0182）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；廖創興企業（0194）低見3.84元，收報3.94元，跌0.76%；順豪物業（0219）低見0.53元，收報0.56元，跌9.68%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；弘毅文化集團（0419）低見0.06元，收報0.063元，跌5.97%；先豐服務集團（0500）低見0.131元，收報0.145元，升4.32%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，進業控股（8356）收報0.85元，升84.78%；港亞控股（1723）創上市新高，見3.08元，收報2.85元，升67.65%；巨騰國際（3336）創52周高，見2元，收報1.99元，升59.2%；裕田中國（0313）收報0.123元，升51.85%；一元宇宙（1616）收報0.046元，升39.39%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.425元，收報0.39元，升36.84%；維亞生物（1873）創52周高，見1.36元，收報1.32元，升34.69%；浙江永安（8211）收報0.044元，升33.33%；木薯資源（0841）收報0.125元，升30.21%；亞信科技（1675）創52周高，見10.16元，收報9.42元，升29.22%；阿里健康（0241）收報5.9元，升29.1%。
下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）收報0.022元，跌33.33%；聚利寶控股（8527）收報0.26元，跌23.53%；德信服務（2215）收報1元，跌22.48%；劍虹集團控股（1557）創上市新低，見0.117元，收報0.125元，跌20.89%；中國派對文化（1532）收報0.094元，跌19.66%；綠色能源科技集團（0979）見52周低0.103元，收報0.194元，跌19.17%；景瑞（1862）創上市新低，見0.017元，收報0.018元，跌18.18%；悅達國際控股（0629）收報0.195元，跌17.72%；吉星新能源（3395）收報0.15元，跌16.67%。
其他報道
恒指半日升489點 科指升3% 成交增4% 北水流入減16% ATMX推高大市