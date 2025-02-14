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內地去年底人幣貸款餘額升7.6% 房地產開發貸款餘額升3.2%

中國人民銀行統計，於去年第四季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額255.68萬億元（人民幣，下同），按年增長7.6%，去年全年人民幣貸款增加18.09萬億元，按年則跌20.48%。在年四季度末，人民幣房地產開發貸款餘額13.56萬億元，增長3.2%，增速比2023年末高1.7個百分點，全年增加4125億元。個人住房貸款餘額37.68萬億元，下降1.3%。至於人民幣房地產貸款餘額52.8萬億元，下降0.2%。

在去年四季度末，本外幣企事業單位貸款餘額171.01萬億元，按年增長8.9%，全年增加13.96萬億元，按年則跌21.2%，

至於在去年四季度末，本外幣工業中長期貸款餘額24.58萬億元，按年增長12.6%，增速比各項貸款高5.4個百分點，全年增加2.8萬億元，按年跌41.9%。其中，重工業中長期貸款餘額20.96萬億元，按年增長12.6%；輕工業中長期貸款餘額3.61萬億元，按年增長12.8%。

至於本外幣服務業中長期貸款餘額67.59萬億元，增長8.2%，增速比各項貸款高1個百分點，全年增加5.03萬億元，跌25.8%。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額增長8.5%；房地產業中長期貸款餘額同比增長7.1%，增速比2023年末高2.8個百分點。本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額40.92萬億元，增長8.9%，增速比各項貸款高1.7個百分點，全年增加3.39萬億元。

該行指，住戶消費貸款保持增長，在去年四季度末，本外幣住戶貸款餘額82.84萬億元，增長3.4%，全年增加2.72萬億元。其中，經營性貸款餘額24.14萬億元，增長9%，全年增加1.98萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.01萬億元，增長6.2%，全年增加1.24萬億元。