在去年四季度末，本外幣企事業單位貸款餘額171.01萬億元， 按年增長8.9%，全年增加13.96萬億元，按年則跌21. 2%，

至於在去年四季度末，本外幣工業中長期貸款餘額24.58萬億元 ，按年增長12.6%，增速比各項貸款高5.4個百分點， 全年增加2.8萬億元，按年跌41.9%。其中，重工業中長期貸 款餘額20.96萬億元，按年增長12.6%；輕工業中長期貸款 餘額3.61萬億元，按年增長12.8%。

至於本外幣服務業中長期貸款餘額67.59萬億元，增長8.2% ，增速比各項貸款高1個百分點，全年增加5.03萬億元， 跌25.8%。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額增長8.5% ；房地產業中長期貸款餘額同比增長7.1%， 增速比2023年末高2.8個百分點。本外幣基礎設施相關行業中 長期貸款餘額40.92萬億元，增長8.9%， 增速比各項貸款高1.7個百分點，全年增加3.39萬億元。

該行指，住戶消費貸款保持增長，在去年四季度末， 本外幣住戶貸款餘額82.84萬億元，增長3.4%， 全年增加2.72萬億元。其中，經營性貸款餘額24. 14萬億元，增長9%，全年增加1.98萬億元。 不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.01萬億元，增長6. 2%，全年增加1.24萬億元。