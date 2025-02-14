相關報道:紀惠集團3.8億放售舂磡角道屋地 呎價較毗鄰2021年價位低六成

紀惠集團最新委託第一太平戴維斯放售旗下舂磡角道68至70號獨立屋地。該行表示，毗鄰由長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的舂磡角道64至66號物業於2021年售出，當時有指成交價約9億元，每方呎樓面地價約8.8萬元。

湯文亮在文中強調，他並非以9億元購入有關物業，而是早於30多年前以1280萬元買入，期間更用作收租，回報理想。他又指，由於銀行call loan，不少持有多個物業的投資者都要賣走一些物業減債，當中難免有蝕本個案，但大多數是賺錢，「而且可能是勁賺」。他認為，面對銀行不放貸兼call loan的情況下，樓市表現是可以接受，不能太過苛求。

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