紀惠集團近日放售由該公司持有的港島赤柱舂磡角道68至70號獨立屋地，意向價3.8億元，每方呎樓面地價約3.52萬元，較毗鄰屋地2021年售出時的呎價，低約六成。對於被外界指「損失慘重」，集團行政總裁湯文亮在《明報》專欄撰文，以「賣樓大賺都被人笑」為題，強調該物業早於30多年前以1280萬元買入，期間用作收租，回報非常理想。
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紀惠集團最新委託第一太平戴維斯放售旗下舂磡角道68至70號獨立屋地。該行表示，毗鄰由長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的舂磡角道64至66號物業於2021年售出，當時有指成交價約9億元，每方呎樓面地價約8.8萬元。
湯文亮在文中強調，他並非以9億元購入有關物業，而是早於30多年前以1280萬元買入，期間更用作收租，回報理想。他又指，由於銀行call loan，不少持有多個物業的投資者都要賣走一些物業減債，當中難免有蝕本個案，但大多數是賺錢，「而且可能是勁賺」。他認為，面對銀行不放貸兼call loan的情況下，樓市表現是可以接受，不能太過苛求。
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