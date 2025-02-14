事實上，目前有券商就特定新股推出新股融資優惠，如富途先前就部分新股已推出新股認購免融資利息及免認購手續費外，開出100倍槓桿，及對特定客戶更開出200倍槓桿。

梁鳳儀指出，作融資活動時，金融機構亦會檢視貸款人的償還能力；而當部分新股於公開發售部分出現以千倍計的超額認購，證監會則要審視券商有沒有做好有關審查工序。

梁鳳儀亦提到，證監會於2023年11月發出通函，提醒包括券商在內的持牌法團免向銀行過度借貸，以及借出超出自身公司財政能力的新股融資貸款。她續指，投資者自身亦要留意新股的實際需求，是否如其公開發售超額認購倍數所示一樣相稱。

另外，梁鳳儀表示，證監會今成立虛擬資產交易平台（VATP）官方諮詢委員會，VATP持牌人可就虛擬資產日後經營、資金流動性，以及香港於此方面與國際間的競爭力提出意見。

她提到，證監會盼制定虛擬資產交易發展路線圖，向數碼資產品多元化方向改善，同時希望檢視部分虛擬資產交易的要求可「拆牆鬆綁」，另證監會亦會就政府於虛擬資產託管及場外交易（OTC）的諮詢，去提供協助。

證監會於2022年12月已批准比特幣和以太幣期貨ETF的上市，去年4月批出首批比特幣及以太幣現貨ETF，被問到會否考慮推出虛幣桿杆及反向ETF時，梁鳳儀回應，會考慮有關追蹤資產的波動性，若其波動性不大時，則會考慮一倍及兩倍槓桿是否合適。

梁鳳儀亦提到，證監會即將就交易所上市的另類資產基金（alternative fund）發通函，另類資產基金包括私募股權及私募債券等，並就有關產品上市設門檻。

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