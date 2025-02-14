文章日期：2025年2月14日 16:47
華潤置地（1109）公布，截至今年1月底止，公司及其附屬公司實現總合同銷售金額約116億元人民幣（下同），總合同銷售建築面積約48.8萬平方米，分別按年增長1.6%及减少8%。
今年1月，集團經常性收入約41.5億元，按年增長10.4%，其中，經營性不動產業務租金收入約27.3億元，按年增長12.7%。
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