公司解釋，去年業績較2023年遜色，主因倫敦半島酒店於2023年9月開業，致去年折舊上升約30%。淨融資費用增加約150%，主要由於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的貸款利息，以及利率高企。

此外，截至2024年12月31日止年度，集團錄得投資物業重估虧損約6億元，而2023年則錄得重估收益1.86億元。

最後，集團投資仰光半島酒店項目的減值撥備約為1.6億元。由於該項目的發展工作仍處於擱置狀態，緬甸旅遊市場的前景仍不明朗，管理層已進行有關仰光半島酒店可回收賬面值的評估，認為應撇銷仰光半島酒店餘下的賬面值，導致減值撥備約1.6億元。

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