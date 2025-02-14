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吉利汽車完成領克收購 料收益65億人幣

吉利汽車（0175）公布，領克收購事項及領克注資事項全部先決條件已達 成，有關交易已於今日完成。於領克收購事項完成後，扣除稅項、 交易成本及其他慣常調整之前，估計該集團將錄得未經審核收益約64.7億元人民幣。

集團指，此收益乃源自領克控制權發生變動，由合資公司轉變為附屬公司。收益指領克50%股權之公允值與先前所持領克權益即50%股權於1月31日帳面值之間之差額。

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